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TÜRKİYE'DEN RUSYA'YA İZİN ÇIKMADI !

Türkiye'den Rusya'ya izin çıkmadı !

Türkiye'nin buğday, mısır, ayçiçeği ve yağın Rusya'dan alımına yasak getirdi.

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Türkiye'nin buğday, mısır, ayçiçeği ve yağın Rusya'dan alımını durdurdu. Rusya tarafından doğrulanan yeni uygulamada Türkiye vergisiz ithalatına izin belgesi vermiyor. Bakan Zeybekçi de yasağı doğrulamıştı

Rusya'nın Ankara'daki Ticaret Temsilciliği'nden bir yetkili Sputnik'e verdiği demecinde, "(Türk) ithalatçılar, Türkiye tarafından Rusya'dan buğday, mısır ve ayçiçeği yağı alımının durdurulduğunu doğruluyor" dedi.
Yetkili ayrıca, Rus ürünlerinin alımının durdurulması nedeniyle, Türk un şirketlerinden temsilcilerin bugün Türk hükümet yetkilileri ve Ankara'daki Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yetkililerle görüşmeyi planladığını da belirtti.Kommersant gazetesi geçen hafta, Türkiye'nin buğday, mısır ve ayçiçeği yağının Rusya'dan vergisiz ithalatına izin belgesi vermeyi durdurduğunu yazmıştı.

Türkiye'nin buğday, mısır ve ayçiçeği yağının Rusya'dan ithalatı için yüzde 130 oranında vergi getirdiği belirtilen Kommersant'ın haberinde, bu adımın, bu ürünlerin Rusya'dan ithalatının fiilen yasaklanması anlamına geldiği kaydedilmişti.

Ekonomi Bakanlığı ise Rusya'dan tarım ürünlerinin alımına yasak getirildiğini doğrulamamıştı.

Zeybekci: Rusya hâlâ yasaklıyor

19 Mart’ta ise Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den yasağın olduğu doğrulandı ve adres olarak ihracatçı gösterildi.

Rusya’ya yaş sebze meyve ihracatına değinen Zeybekci, Türk tarım sektörünün Rusya’ya yaş sebze ihracatının 700 milyon dolar civarında olduğunu, ancak bunun 450 milyon dolarlık kısmını yaratan ürünlerin hâlâ yasaklı durumda bulunduğunu anlattı.

Tarım sektörü ve ihracatçı birliklerinin kendileri üzerinde yoğun baskısı olduğunu dile getiren Zeybekci, bunun nedeninin Rusya’dan Dahilde İşleme İzin (DİR) belgesiyle yapılan 1 milyar 830 milyon dolarlık tarım ürünleri ithalatı olduğunu söyledi ve ekledi: “En sonunda ihracatçılarımız dediler ki, ‘Biz, DİR kapsamında Rusya’dan ürün getirmek istemiyoruz.’ Böyle bir gelişme yaşandı…” Zeybekci, ihracatçıların ve tarım sektörünün buradaki kararlılığı ve mesajının, Rusya tarafında hızlı bir şekilde anlaşılmasını ve böylece problemin çözülmesini temenni ettikleri ifade etti.

Sputnik

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