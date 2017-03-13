Türkiye'den Sakız Adası'na 4 iltica

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda yayın yapan "www.alithia.gr" adlı haber sitesinin bugün okuyucularına duyurduğu haberde, dün sabah erken saatlerde zodyak bota binerek Türkiye kıyılarından adaya gelen ve Virgin Oinousses kasabası sahiline çıkan 4 Türk'ün, polise giderek pasaportlarıyla teslim olduğu belirtildi. Kendilerini "Kürt siyasetçi" olarak tanıttıkları belirtilen grubun, hayatlarının tehlikede olduğu gerekçesiyle iltica talebinde bulunduğu duyuruldu. Gözaltına alınan 4 kişinin ifadelerinin alındıktan sonra Atina'ya gönderileceği, önümüzdeki perşembe günü mahkemeye sevk edileceği de açıklandı.