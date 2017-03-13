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TÜRKİYE'DEN SAKIZ ADASI'NA 4 İLTİCA

Türkiye'den Sakız Adası'na 4 iltica

Türkiye'den Yunanistan'ın Sakız Adası'na botla kaçak olarak geçiş yapan 4 Türk'ün iltica talebinde bulunduğu açıklandı.

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Yunanistan'ın Sakız Adası'nda yayın yapan "www.alithia.gr" adlı haber sitesinin bugün okuyucularına duyurduğu haberde, dün sabah erken saatlerde zodyak bota binerek Türkiye kıyılarından adaya gelen ve Virgin Oinousses kasabası sahiline çıkan 4 Türk'ün, polise giderek pasaportlarıyla teslim olduğu belirtildi. Kendilerini "Kürt siyasetçi" olarak tanıttıkları belirtilen grubun, hayatlarının tehlikede olduğu gerekçesiyle iltica talebinde bulunduğu duyuruldu. Gözaltına alınan 4 kişinin ifadelerinin alındıktan sonra Atina'ya gönderileceği, önümüzdeki perşembe günü mahkemeye sevk edileceği de açıklandı.

DHA
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