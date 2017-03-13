Türkiye'den Somali'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün meydana gelen terör saldırısını kınayarak, başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Somali'de gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklaması şu şekilde:" Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün iki ayrı bölgede meydana gelen terör saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Somali'nin istikrar ve barışını hedef alan bu menfur saldırıları kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."