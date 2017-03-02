Türkiye'den uzay adımı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin, 2023 yılında küresel uzay ekonomisinden yaklaşık 5 milyar dolar pay almasını hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji·, Tabii Kaynaklar, Bi·lgi· ve Teknoloji Komisyonunda görüşülüyor.

Arslan, komisyonda yaptığı konuşmada, kanun tasarısı hazırlık çalışmalarında, çeşitli ülkelerin havacılık ve uzay ajanslarının, temel uzay kanunlarının araştırıldığını, temel uzay stratejileri ve politika belgelerinin incelendiğini aktardı.

Uzay Ajansı olan 38 ülke bulunduğunu hatırlatan Arslan, 12 ülkenin ise uydu fırlatma kabiliyetine sahip olduğunu dile getirdi.

Dünyada, sivil uzay programlarının bütçesinin toplam 42 milyar doları bulduğunu ifade eden Arslan, 2005-2014 yılları arasında dünyada her yıl ortalama 88 uydunun fırlatıldığını ve gelirlerde de yüzde 4 artış sağlandığını belirtti.

Arslan, dünyada 2016'dan başlayarak önümüzdeki 10 yılda 50 kilogram ve üstü bin 450 uydu fırlatılmasının öngörüldüğünü, bunlara ilişkin de beklenen gelirin yılda ortalama 280 milyar dolar olduğunu söyledi.

TÜRKİYE 5 MİLYAR DOLAR PAY ALABİLİR

Dünya uzay sektörünün pazar verilerine de değinen Arslan, Türkiye'nin, 2023'te küresel uzay ekonomisinden yaklaşık 5 milyar dolar pay almasını hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye'de Uzay Ajansına neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin görüşlerini de dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Kamu tüzel kişiliğinin özellikle sağladığı yetkilerden yararlanan, özel hukukun sağladığı bir esnek kabiliyetin kazandırılmış olması, genel idare usüllerine bağlı olmadan faaliyet icra edebilmesi, çünkü rekabet ettiği sektörün böyle bir kabiliyeti var. Yine personel istihdamında uzmanlık gerektirdiği için esneklik imkanı sağlanan bir yapı. Genel bütçe usüllerinin kısıtlamalarına bağlı olmadan faaliyette bulunabilme... Anlık kararlar vermek durumunda kalabiliyorsunuz ve bu kararları uygulama ihtiyacı oluyor. Yine aldığı kararları daha hızlı uygulayabilen, dinamik bir yapıya kavuşmuş olması, kurumsal yapılanmayı ihtiyaca ve günün koşullarına göre kolay uydurabilme imkanının kazandırılmış olması için böyle bir kuruma ihtiyacı hasıl oldu."

Tasarıya ilişkin bilgiler veren Arslan, "Önemli bir ihtiyaç. Çünkü dünya bu alanda özellikle çok hızlı değişiyor. Bu değişime ayak uydurabilmek, bu değişimden kaynaklı ülkemiz adına, katma değer oluşturmak adına da böyle bir ajansa ihtiyaç vardır." ifadesini kullandı.

"UZAY EKONOMİSİNİN BÜYÜKLÜĞÜ 323 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız ise havacılık ve uzay teknolojilerinin, bilgi ve teknoloji çağının lokomotif sektörleri olarak baş döndürücü bir hızla geliştiğini belirterek, ülkelerin bu sektörlerdeki yeteneklerinin, dünya politikalarını, bir başka değişle dünyanın yörüngesini ve geleceğini belirlediğini kaydetti.

Gelişmiş ülkelerin dünyanın atmosferinde ve uzayın derinliklerinde katettiği yolun, insanlığın geleceğini belirlemekte sergiledikleri rolleri her geçen artırdığını ve pekiştirdiğini ifade eden Altunyaldız, 2015 yılı verilerine göre uzay ekonomisinin 323 milyar dolara geldiğini, bu rakamın 2020'li yıllarda ise pazar büyüklüğünün 550-600 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Altunyaldız, bugün 38 ülkede ulusal uzay ajansı bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'nin de uzay ve havacılık alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin uzay ve havacılık vizyonu çerçevesinde, diğer ülkelerdeki örnekleri de göz önüne alınarak, Türkiye Uzay Ajansı kurulmasına ilişkin tasarının hazırlandığını anlatan Altunyaldız, uzay ve havacılık sanayisinde teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak, bu teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması ve Türkiye'nin uzay ve havacılıktaki haklarının geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi.