TÜRKİYE'NİN 2 YENİ UYDUSU DAHA OLACAK

Türkiye'nin 2 yeni uydusu daha olacak

Türksat 5A ve 5B uydularına ilişkin ihale süreçleri son aşamaya geldi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat 5A ve 5B uydularına ilişkin ihale süreçlerinin son aşamaya geldiğini belirterek, "Uyduların yapımı konusunda, ihaleyi hangi firma kazanırsa kazansın uyduların yapım süreçlerinde Türk mühendisler de yer alacak" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Türksat AŞ tarafından ihaleye çıkarılan Türksat 5A ve 5B uydularını çok önemsediklerini vurgulayarak, uyduların ihale süreçlerinde son aşama gelindiğini ifade etti.

Dünyada bu konuda söz sahibi olan tecrübeli birçok firmanın iki uydu için de teklif verdiğine işaret eden Arslan, "Şu anda teknik değerlendirmeler devam ediyor. Çok uzun sürmeyecek, bir-iki ay içinde karar aşamasına getireceğiz ve sözleşmeyi imzalayacağız. Hedefimiz 2019 içinde her iki uyduyu da hizmete sokmak. Çünkü 2020-2021'den sonra ömrü dolacak uydularımız var. Sektör büyüyor, ihtiyaç artıyor. Uydularımızdaki doluluk oranı memnuniyet verici" diye konuştu.

Arslan, daha önceki uyduların yapımında Türk mühendislerin görev aldıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Uyduların yapım yöntemiyle ilgili uydularımızın özellikle Türksat 6A'yı yerli yapabilme konusunda tecrübe edinmek adına ihale süreçlerimizin içine koyduk. Hangi firma ihaleyi kazanırsa kazansın uyduların yapım süreçleri içinde yer alacaklar. Uydularda bu tecrübeden kaynaklı biz, artık yerli ve milli uydu yapabilir hale gelelim."

Bakan Arslan, Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu olacak Türksat 6A ile ilgili de sürecin olumlu işlediğini kaydetti.

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