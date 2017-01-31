TÜRKİYE'NİN 2016 TURİZM GELİRİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Türkiye'nin 2016 turizm gelirinde büyük düşüş

Türkiye'nin turizm geliri 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29.7 oranında gerileyerek 22.1 milyar dolar oldu

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Türkiye'nin turizm geliri 2016 yılında bir önceki yıla göre %29,7 azalarak 22 milyar 107 milyon 440 bin $ oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %72,8’i yabancı ziyaretçilerden, %27,2’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.  Bu yılki gelirin 18 milyar 495 milyon 978 bin $’ını kişisel harcamalar, 3 milyar 611 milyon 462 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

EN ÇOK YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR HARCADI

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; kişi başına ortalama harcama 705 $, yabancıların ortalama harcaması 633 $, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 978 $ oldu.

TURİZM GİDERİ DE AZALDI

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre %11,4 azalarak 5 milyar 49 milyon 793 bin $ oldu. Bunun 4 milyar 31 milyon 515 bin $’ını kişisel, 1 milyar 18 milyon 278 bin $’ını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞ SAYISI YÜZDE 10 DÜŞTÜ

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre %9,8 azalarak 7 milyon 891 bin 909 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 640 $ olarak gerçekleşti.

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