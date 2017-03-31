TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

ABD'li yatırım devi Gold Sachs, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 2.3'e yükseltti.

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ABD'li yatırım devi Goldman Sachs, Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yüzde 1,8'den yüzde 2,3'e revize etti. JPMorgan Chase, Türkiye'nin bu sene yüzde 1,8 yerine yüzde 2,6 büyümesini tahmin ediyor

ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs  ve JPMorgan Chase, Türkiye'nin bu yıla dair büyüme tahminlerini yükselttiklerini  duyurdu. 
 
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bugün açıkladığı 2016 yılına  ilişkin büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Goldman  Sachs ve JPMorgan Chase Türkiye'nin gelecek yıla dair büyüme tahminlerini yukarı  yönlü revize ettiklerini açıkladı.
 
Goldman Sachs'ten yapılan açıklamada, geçen yılın üçüncü çeyreğindeki  yüzde 1,3'lük daralmanın ardından son çeyrekte yüzde 3,5'lik büyüme oranının  yakalandığı vurgulanırken, ayrıca son çeyrekteki oranın Bankanın yüzde 1,1'lik  büyüme öngörüsünün üzerinde olduğuna dikkat çekildi.
 
Açıklamada, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,9 büyüyerek  beklentileri geride bıraktığının altı çizilirken, buna göre Bankanın 2017'ye dair  büyüme beklentisinin de yüzde 1,8'den yüzde 2,3'e çıkarıldığı ve ekonominin bu  yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2,6 büyümesinin beklendiği bildirildi.
 
Siyasi belirsizlik ve Türk Lirası'ndaki zayıflama nedeniyle Türkiye'de  tüketimin sınırlı kalacağının tahmin edildiği bilgisine yer verilen açıklamada,  buna rağmen tüketici harcamalarının geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 5,7  arttığı kaydedildi.
 
En büyük iyileşme ihracatta
 
Açıklamada, en büyük iyileşmenin ihracat alanında olduğuna işaret  edilirken, geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde sırasıyla yüzde 1,9 ve  yüzde 9,3 daralan ihracatın dördüncü çeyrekte yüzde 2,3 arttığı belirtildi.
 
İhracatın gelecek dönemlerde de büyümenin önemli bir faktörü olmaya  devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, turizmdeki sert düşüşe rağmen hizmet  sektörünün bundan etkilenmediği ifade edildi.
 
Bir diğer ABD'li yatırım bankacılığı devi JPMorgan Chase de  Türkiye'nin 2017 büyüme tahminini yüzde 1,8'den yüzde 2,6'ya çıkardığını duyurdu.
 
Bankadan yapılan açıklamada, "siyasi belirsizliğin devam etmesine  rağmen bugün açıklanan büyüme verilerinin Türk ekonomisi açısından güçlü olduğu"  belirtildi.
 
Açıklamada, siyasi belirsizliğin 16 Nisan'da yapılacak referandumdan  sonra sona erebileceği, bu durumda da ekonomik performansın daha da  yükselebileceği ve ülkeye yabancı sermaye girişinin artabileceği kaydedildi.
 
2018'de yüzde 2,5'lik büyüme öngörülüyor
 
Londra merkezli uluslararası bağımsız araştırma kuruluşu Capital  Economics de Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 1,8'den yüzde 2,5'e  yükselttiğini duyurdu.
 
Capital Economics'ten yapılan açıklamada, tüketici harcamalarının  geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,7'lik düşüş kaydetmesinin ardından dördüncü  çeyrekte güçlü şekilde toparlanarak yüzde 5,7'ye yükseldiğine dikkat çekildi.
 
Açıklamada, ihracattaki güçlü artışa ve yatırımlardaki yükselişe de  işaret edilerek, Türk ekonomisinin gelecek yılda da yüzde 2,5 büyüme  göstermesinin tahmin edildiği belirtildi.

AA
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