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TÜRKİYE'NİN EĞİTTİĞİ CERABLUS POLİSİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye'nin eğittiği Cerablus polisi böyle görüntülendi

DEAŞ'ın elinden alınan Cerablus'ta, Türkiye'nin eğittiği polisler güvenliği sağlayacak.

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Fırat kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte ortak operasyon yürüten Özgür Suriye Ordusu askerleri, 25 Ağustos 2016 tarihinde Cerablus'u ele geçirmişti.

Yaklaşık 5 bin kişi ile Cerablus'a giren ÖSO birliklerinin, kentteki mayın ve tuzakları Türk Özel birlikleri ile birlikte temizlerken, yaklaşık 5 aydır da bölgedeki güvenliği ve asayişi sağlıyordu.

POLİSLERİ TÜRKİYE EĞİTTİ

ÖSO komutasındaki tüm grupların, bölgedeki mühimmat ve askeri malzemelerini toplayarak, bölgeden ayrılmaya başlamasının ardından bölgede yönetim boşluğu ve güvenlik zafiyeti oluşmaması için yaklaşık 500 kişilik polis ekibi Türkiye tarafından eğitildi.

Eğitimleri tamamlanan polisler düzenlenen yemin töreninde Erdoğan ve Türkiye sloganları atarak göreve başladılar.

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