Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu

Araştırmanın sonuçlarına göre, en başarılı büyükşehir belediye başkanı yüzde 64,7’lik başarı oranıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu. İkinci sırada yüzde 62,6’lık başarı oranıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bulunurken, üçüncü sırada yüzde 60,2’lik başarı oranıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yer aldı. En başarılı ilçe belediye başkanı ise yüzde 63,7’yle Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin oldu

Gezici Araştırma Merkezi, son yılların en başarılı büyükşehir belediye başkanlarını araştırdı. 24-30 Aralık tarihlerinde TÜİK örneklemleri dikkate alınarak Türkiye çapında gerçekleştirilen anket, 8 bin 762 kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. 30 farklı büyükşehirde yaşayan ve farklı sosyo-demografik gruba mensup kişilerle gerçekleştirilen çalışmada temel kriterler şöyle sıralandı: Vatandaş memnuniyeti, belediye hizmetlerine vatandaşların yerinde ve zamanında ulaşılabilirliği, engelli vatandaşlara yönelik çalışmalar, kültür ve sanata verilen destek, Suriyeli mülteciler ile ilgili çalışmalar, belediye başkanlarının vatandaş tarafından tanınırlık düzeyi, sosyal medya kullanımı ve iletişim kanallarının etkin kullanılması, çevre sorunlarına duyarlılık ve bunların çözümüne yönelik etkin projelerin uygulanıp uygulanmadığı, sosyal yardımlar ve bunların vatandaşa ulaştırılması, kamusal ve sosyal projelerin hayata geçirilmesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu alanlarda yapılan işbirliği, kalkınma projeleri, hibe projelerine başvuru ve desteklerin alınması, doğal afetlere hazırlıklar, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık, çocuklara kreş açılıp açılmadığı, tıbbı atıkların toplanması aynı zamanda geri dönüşüm atıklarının toplanmasını sağlayan belediyelerin belirlenmesi, belediyeler arası bütçe kullanım performanslarının resmi veriler doğrultusunda puanlaması ve ulusal-uluslararası kuruluşlarla ortak yapılan projeler. Bunların yanı sıra, şehirlerin marka değerinin artırılması amacıyla tanıtımı hususunda yapılan aktiviteler de kriterler arasında yer aldı. Araştırma kapsamında katılımcıların yukarıda belirtilen kriterlere göre hangi belediye başkanlarını başarılı bulup bulmadığı soruldu. Çıkan sonuçlarla, hizmet performanslarının puan ortalaması alınarak, en başarılı belediye başkanları belli oldu.

İlk beşe Ege damgası

Sonuçlara göre, en başarılı büyükşehir belediye başkanı yüzde 64,7’lik oranla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu. Çerçioğlu’nun ardından, yüzde 62,6 ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün geldi. Üçüncü sırada yüzde 60,7’lik başarı oranıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yer aldı. Dördüncü sırada yüzde 60,2’lik oranla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bulunurken, beşinci sırayı ise yüzde 59,8’lik oran ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu aldı.

En başarılı ilçe belediye başkanı Çukurova’dan

En başarılı ilçe belediye başkanları sıralamasında ise birinciliği yüzde 63,7 oranla Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin aldı. İkinci sırada yüzde 63,2 ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir bulunurken, üçüncü sırada yüzde 62,8 ile Denizli’deki Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu yer aldı. Dördüncü sırada yüzde 61,2 ile Antalya Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık , beşinci sırada ise yüzde 60,4’lük oranla İzmir Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş yer aldı.

Diyarbakır ve Mardin kayyumdan memnun

Araştırma sonuçları, Diyarbakır ve Mardin’deki kayyum uygulamasından vatandaşların memnun olduğunu da gösterdi. Belediyelerine kayyum atanan Diyarbakırlı ve Mardinli vatandaşlar, geçen yıla göre hizmet oranını yüzde 60 daha başarılı bulduklarını ifade ettiler. Yılın en başarılı belediye

başkanları araştırmasında, vatandaşların ilk defa 2014 yılında uygulanan Büyükşehir Yasası’ndan memnun olduğu da ortaya konuldu. Zira, belediyeler bu yasa ile birlikte kırsal alanda yaşayan vatandaşlara da daha fazla hizmet götürmeye başladı. Yasanın yürürlüğe girmesinden önce vatandaşların yüzde 55’i yerel yönetimlerden hizmet alamıyordu.

Başkanlar partilerinden çok oy alıyor

Sonuçları değerlendiren, Gezici Araştırma Merkezi Genel Müdürü Murat Gezici, Başarılı belediye başkanları değerlendirme sonuçlara detaylı bir şekilde baktıklarında, başarılı olarak seçilen başkanların kendi bölgelerinde de geçmişe dayanan bir başarı hikayeleri olduğunu söyledi. “Aydın’da belediye başkanın partisi genel seçimlerde yüzde 40’ın altında oy alırken, Özlem Çerçioğlu yerel seçimlerde oyları yüzde 45 oy alıyor. En başarılı ikinci büyükşehir belediye başkanı olan Cengiz Ergün ise Manisa’da yerel seçimlerde yüzde 40’ı zorlarken, genel seçimlerde partisi yüzde 23 civarında oy alıyor. diyen Gezici, en başarılı büyükşehir belediye başkanlarının ortak özelliğinin halka doğrudan hizmet götürerek, etkili iletişim kurmaları olduğunu belirtti. Kadın belediye başkanları sayısının her geçen gün artığına değinen Gezici, “Ülkenin bazı kesimleri muhafazakar olmasına rağmen, kadınların bu görevleri yapamayacağına ilişkin önyargıların kırıldığı görülüyor. Bu da kadın belediye başkanlarına ekstra bir sorumluluk yüklüyor” dedi.

Kayyum barışa katkı sağlıyor

Kayyum atanan belediyelerdeki memnuniyet oranının artmasına da değinen Gezici, vatandaşların kayyumla gelen belediye başkanlarını bağrına bastığını belirterek, şöyle dedi: “Bu tutmaz’ diyenlere inat, halk yeni başkanlarına sarıldı. Yeni belediye başkanları halka yabancı değildi. O ilde vali veya vali yardımcı görevini yürütmekteydi. Halkın sorunlarını yıllardır bilen bu yöneticiler halka hizmet götürdükçe halkın sempatisini kazandılar. Geçen yıl Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanların başarı sıralaması listenin sonunda iken, şu an ilk 15’te yer aldılar. Yöneticilerin kırsal alana ciddi anlamda hizmet götürerek ülke barışına da katkı sağladıkları görülüyor.”

İstanbul, yol ve ulaşımda sınıfta kaldı

Gezici, memnuniyet değerlendirmelerinde en çok, bakım uygulamaları, yeşil alan yapımı, ulaşım ve asfalt çalışmalarının önde tutulduğunu belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yol ve ulaşım konusunda tam puan alırken, İstanbul bu değerlendirmede sınıfta kalıyor” değerlendirmesini yaptı.

En büyük beklenti kolay ve hızlı ulaşım

Gezici, halkın yeni dönemde belediyelerden beklentilerini ise şöyle sıraladı: Kolay ve hızlı ulaşım, sağlıklı alt yapı, çevre temizliği, yeşil alan, engellilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalar.