Türkiye'nin gökyüzündeki imzası görücüye çıktı

Terörle mücadeleye yakın hava desteği sunması için TAİ tarafından geliştirilen milli eğitim uçağı Hürkuş’un silahlandırma çalışmalarında kritik bir aşama daha geçildi. Edinilen bilgiye göre silahlandırılan ve test edilen Hürkuş-C’ye milli mühimmatlar takıldı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hürkuş-C’yi geçtiğimiz günlerde TAİ’nin Ankara’daki tesislerinde inceledi. Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ile birlikte incelemelerde bulunan Bakan Işık’a projede gelinen durumu TAİ Genel Müdürü Temel Kotil anlattı.



Milli mühimmatla yüklü



Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından önceki gün paylaşılan fotoğrafta Hürkuş-C’nin kanat altına mühimmat takılmış hali ilk kez görüntülendi. Paylaşılan mesajda, “Türk mühendislerinin geliştirdiği Milli uçağımız Hürkuş-C’nin silahlı versiyonu terörle mücadelede etkin olarak kullanılacak” denildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na verilecek Hürkuş-C’ye ait maketlerin görüntüsü ortaya çıktı. Maketlerde yerli üretimle elde edilen milli mühimmatlar anti tank füzesi UMTAS ile hafif zırhlı/zırhsız sabit ve hareketli hedefler için kullanılan Cirit füzesi bulunuyor.



1.500 kg yük taşıyor



Hürkuş-C silah sistemleri dışında dijital güvenli haberleşme, ile video ve veri linki sayesinde görüntü aktarımı da yapabilecek. Termal görüntüleme ve nişangah sistemine sahip olan milli uçakta zırhlandırılmış yapı, kendini koruma sistemi, gece görüş uyumlu sayısal kokpit ve gelişmiş aviyonik sistemler bulunuyor. Hürkuş-C’nin silahlı İHA’dan en büyük farkı ise taşıma kapasitesi olacak. 7 adet harici yük istasyonu bulunan uçak, 1.500 kg’ye kadar harici yük kapasiteli.



Hürkuş B’nin montajı başladı



Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Programı kapsamında geliştirilen Hürkuş, farklı görev senaryolarını destekleyecek şekilde tasarlandı. Geçtiğimiz yıl içinde sivil havacılık sertifikası alan Hürkuş-A; sivil eğitim uçağı, askeri ihtiyaca göre modifiye edilen Hürkuş-B askeri eğitim uçağı, terörle mücadeleye katkı sunacak silahlı uçak ise Hürkuş-C olarak geliştiriliyor. Ayrıca 26 Aralık 2013’te imzalanan 15 eğitim uçağının teslimini içeren sözleşme kapsamında Türk Hava Kuvvetleri için üretilecek ilk iki Hürkuş-B’nin gövde imalatı başladı.



Maliyetler azalacak



Savunma uzmanları Hürkuş-C’nin silahlandırılarak terörle mücadeleye yapacağı en büyük katkının hava harekatlarının maliyetinin azaltılması olacağını belirtiyor. Hürkuş-C sayesinde F-16’ların kalkış sayısı azalacak, maliyetler aşağıya çekilecek. Hürkuş-C’nin envantere girmesiyle TSK’nın hava harekatlarında çeşitlilik sağlayacağı kaydediliyor. Uzmanlar 2018 yılında TSK’nın yakın hava desteğini Bayraktar TB2 İHA, T-129 ATAK, Hürkuş-C ve Silahlı ANKA ile dörde çıkaracağını ifade ediyor.



2017’DE TSK’NIN ELİNDE



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın verdiği bilgiye göre silahlı Hürkuş-C’nin 2017 içerisinde TSK’ya teslimi hedefleniyor. Uzun havada kalış ve yakın atış desteği verecek olan milli uçakta lazer güdümlü füzelerin dışında iki tane 12.7 milimetrelik makineli tüfek bulunuyor. Kanat altındaki podlara 8’er km menzile sahip 2x2 UMTAS ile 2x4 Cirit takılacak Hürkuş-C, yine Roketsan üretimi lazer güdümlü roket Mızrak ile birlikte eğitim bombaları BDU33 ve MK106 da kullanabilecek.



BREZİLYA’NIN DA VAR



Türk Hava Kuvvetleri için geliştirilen yerli üretim ‘Hürkuş’ların bir benzeri Brezilya’da üretiliyor. Brezilyalı havacılık firması Ambraer tarafından 90’ların sonunda geliştirilen ve 2003 itibariyle üretime sokulan ‘A-29 Super Tucano’lar, tıpkı Hürkuş gibi hem eğitim hem de terörle mücadele operasyonlarına destek amacıyla kullanılıyor. ABD’nin Afganistan Hava Kuvvetleri’ni yeniden oluşturmak için satın aldığı A-29’lar, ABD, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Şili, Honduras, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya’da görev yapıyor. Brezilya ordusu, 2000’lerde Amazon Ormanları’nda faaliyet gösteren uyuşturucu mafyasına karşı A-29’ları etkili şekilde kullanmıştı. Aynı şekilde Kolombiya Hava Kuvvetleri de, FARC örgütüne yönelik operasyonlarında A-29’lardan faydalanıyordu. Tanesi 9 ila 14 milyon dolara mal olan A-29’ların saatlik uçuş maliyeti 450 ila 500 dolar arasında değişiyor. Ayrıca ABD Ordusu maliyetleri düşürmek adına Suriye ve Irak’taki IŞİD hedeflerini vurmak için F-16 veya son nesil F-35 savaş uçakları yerine 50 yıllık OV-10 Bronco pervaneli uçakları bölgeye gönderdi.

