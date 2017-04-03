TÜRKİYE'NİN HAMLESİNE KARŞI RUSYA'DAN KISITLAMA SİNYALİ

Türkiye'nin hamlesine karşı Rusya'dan kısıtlama sinyali

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye'nin eylemlerine yanıt olarak ürün sevkiyatına kısıtlama uygulanabileceğini söyledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya'nın Türkiye'nin eylemlerine yanıt olarak bu ülkeden ürün sevkiyatına kısıtlama uygulanabileceğini bildirdi. Dvorkoviç, gazetecilerin Rusya'nın Türkiye'ye aynı kısıtlamaları uygulayıp uygulamayacağı sorusu üzerine, "Eğer onlar bizim ürünlerimize kısıtlama uygulama devam ederlerse biz de aynı yanıtı vermek zorunda kalabiliriz. Bu durumda mantığın kazanmasını ümit ediyorum" dedi.

Hatırlanacağı üzere, 15 Mart'tan itibaren Türkiye Rusya'yı buğdayı vergisiz gönderme hakkına sahip olan ülkeler listesinden çıkardı. Böylelikle Rus ihracatçılar buğdayı Türk piyasasına % 130'luk vergiyle gönderiyorlar.

DHA
916
-
Her şey o FETÖ'cünün rektör olmasıyla başlamışHer şey o FETÖ'cünün rektör olmasıyla başlamış
200 Taliban üyesi teslim oldu200 Taliban üyesi teslim oldu
''Bizim gibi birçok kişi Türkiye'ye gelmeye çalışıyor''''Bizim gibi birçok kişi Türkiye'ye gelmeye çalışıyor''
Her şey saniyeler sonra olduHer şey saniyeler sonra oldu
Yasak aşk cinayetle bitti !Yasak aşk cinayetle bitti !
İşte Türkiye'nin en zengin 100 iş adamıİşte Türkiye'nin en zengin 100 iş adamı
Bakan Eroğlu: ''Orman Kanunu uygulayacağız''Bakan Eroğlu: ''Orman Kanunu uygulayacağız''
Cumhurbaşkanı: ''Evet diyen ne kadar saygınsa...''Cumhurbaşkanı: ''Evet diyen ne kadar saygınsa...''
Halit Akçatepe'nin son fotoğraflarıHalit Akçatepe'nin son fotoğrafları
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS