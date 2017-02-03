Türkiye'nin her yerde aradığı Öksüz orada ortaya çıktı

Twitter’da Adil Öksüz adına açılan hesaptan dün iki paylaşımda bulunuldu. Adil Öksüz adına açılan hesap politikacıları, basın kuruluşlarını ve gazetecileri takip listesine alındı. Profilinde “Resmi tek hesabımdır, diğer fitne odaklı hesaplara itimat etmeyiniz” yazısı yer alan hesabı birçok kişinin takip etmeye başlaması dikkat çekti.

Twitter hesabının kim tarafından açıldığı bilinmiyor.