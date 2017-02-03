TÜRKİYE'NİN HER YERDE ARADIĞI ÖKSÜZ ORADA ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin her yerde aradığı Öksüz orada ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kayıplara karışan FETÖ/PDY'nin önemli isimlerinden olduğu belirtilen Adil Öksüz adına twitter'da hesap açıldı.

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Twitter’da Adil Öksüz adına açılan hesaptan dün iki paylaşımda bulunuldu. Adil Öksüz adına açılan hesap politikacıları, basın kuruluşlarını ve gazetecileri takip listesine alındı. Profilinde “Resmi tek hesabımdır, diğer fitne odaklı hesaplara itimat etmeyiniz” yazısı yer alan hesabı birçok kişinin takip etmeye başlaması dikkat çekti.
Twitter hesabının kim tarafından açıldığı bilinmiyor. 

DHA
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