TÜRKİYE'NİN İLK "MİLLİ"Sİ OLACAK

Türkiye'nin ilk "milli"si olacak

Türk Deniz Kuvvetleri personeli tarafında tasarımı yapılan "İstanbul Fırkateyni"nin ilk kaynağı yapıldı.

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Türk Deniz Kuvvetleri personeli tarafından tasarımı yapılan, İ sınıfı fırkateynlerin ilk gemisi olan "İstanbul Fırkateyni"nin ilk kaynağı, Milli Savunma Bakanı Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu tarafından yapıldı

Tasarımı Türk Deniz Kuvvetleri personeli tarafından  yapılan, İ sınıfı fırkateynlerin ilk gemisi olan "İstanbul Fırkateyni"nin ilk  kaynağı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral  Bülent Bostanoğlu tarafından yapıldı.

Bakan Işık, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen, "İstanbul  Fırkateyni İnşa Başlangıç Töreni"ndeki konuşmasında, donanmaya milli imkanlarla  yeni gemiler kazandırmanın gururunun yaşandığını dile getirdi.

İlk yerli fırkateynin inşasına başlanıyor

Türkiye'nin yoluna emin adımlarla devam etmesi için güçlü bir  demokrasi, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini  vurgulayan Işık, "Üç tarafı denizlerle çevrili cennet vatanımızın güçlü bir ordusu için de yerli ve milli imkanlarla donatılmış güçlü bir donanmaya sahip  olması, hükümet olarak en temel önceliklerimizdendir. Nitekim Gazi Mustafa Kemal  Atatürk, 'Hudutlarının mühim ve büyük aksamı deniz olan Türk Devleti’nin  donanması da mühim ve büyük olmak gerektir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti daha müsterih ve emin olacaktır.' sözleriyle bunu çok güzel bir şekilde ifade  etmiştir." dedi.

Bakan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği yerli  savunma sanayi hamlesi çerçevesinde her geçen gün donanmaya milli savaş gemileri  kazandırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, ilk milli savaş  korveti Heybeliada'nın 5 yıldır, ikincisi Büyükada'nın 3 yıldır denizlerdeki  görevini başarıyla icra ettiğini ve donanmanın harekat ihtiyaçlarına önemli katkı  sağladığını anlattı.
 
MİLGEM projesinde yüzde 65'in üzerinde yerli katkı oranı sağlandığını,  50'nin üzerine yerli kurum, kuruluş ve firmanın katılımıyla gemilerin inşası ve  donatımının gerçekleştirildiğini kaydeden Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Proje kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen birçok sistem ve  ekipmanın bahriyemiz tarafından memnuniyetle kullanılması, bizi ayrıca  gururlandırıyor. Geçmişte arzu ettiğimiz gemileri, uçakları, araç-gereçleri  paramızla dahi almakta zorlandığımızı asla unutmadık ve unutmayacağız. Savunma  sanayimizin diğer unsurları gibi gemilerimizi, denizaltılarımızı ve diğer  ihtiyaçlarımızı kendi tasarımımız ve üretimimiz olarak, ülkemizde tedarik  etmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz halihazırda dünyada savaş gemisini milli  olarak tasarlayan, inşa eden 10 ülke arasında yer almaktadır. Ülkemizin de içinde  bulunduğu coğrafya, karasularımızın ve sahillerimizin önemini daha da arttırmakta  olup, bölgede yaşanan sorunlar milli savunmaya gösterdiğimiz önem ve çabanın ne  denli yerinde olduğunu gözler önüne sermektedir."

"Savaş sistemlerini çok büyük oranda yerli olarak üretme gayreti  içindeyiz"

Milli Savunma Bakanı Işık, su üstü askeri gemi ihtiyaçlarının  tamamının yurt içi tersaneleriyle karşılandığını, gelinen aşama itibarıyla  Tuzla'daki 7 özel tersanede ve bakanlığa bağlı tersanelerde yürütülen askeri gemi  inşaat projelerinin bütçesel büyüklüğünün 5,5 milyar doları aştığını, askeri gemi  inşaat sektöründe orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi planlanan fırkateyn,  hücumbot, destek gemileri ve süratli bot sınıflarına yönelik projelerle meblağın  12 milyar dolar seviyesine ulaşacağının öngörüldüğünü bildirdi.
 
Bakan Işık, "Halihazırda çeşitli kara, hava platformları ve su üstü  gemilerin tamamını yerli olarak üretebilen savunma sanayimizin, yürütülen kararlı  strateji ve politikalar sayesinde orta ve uzun vadede denizaltından uzay  platformlarına kadar, ülkemizin savunma ihtiyaçlarını yerli olarak karşılayabilir  düzeye ulaşacağına inancım tamdır." diye konuştu.

MİLGEM projesinin 5. gemisi "İstanbul"un inşa edilen ilk 4 gemiden  edinilen tecrübeler, teknoloji ve tehditlerdeki gelişmelere bağlı olarak harekat  manevra fonksiyonlarının geliştirileceği, hava savunma kabiliyetinin  arttırılacağı ve geliştirilen milli silah sistemlerinin entegre edileceği modern  fırkateynlerin 4 adedinin birincisi olduğuna işaret eden Işık, şöyle konuştu:

"Geminin üzerindeki savaş sistemleri artık geminin maliyetinden çok  daha fazla bir meblağ tutuyor. Bu savaş sistemlerini çok büyük oranda yerli  olarak üretme gayreti içindeyiz. Büyük mesafeler aldık. Artık Türkiye, elektronik  harpte de bir oyuncu haline geldi. Sadece gemi inşa etmiyoruz, bu gemiyle ilgili  tüm savaş ve silah sistemleri ve silah sistemlerinin işletimini de yerli  imkanlarla yapıyoruz."
 
Törende Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı  Oramiral Bülent Bostanoğlu ile 2007'de mayın patlaması sonucu terör gazisi olan  er Ahmet Kayaoğlu ve 1994'te Bingöl'de şehit olan er Selahattin Boydaş'ın kızı  Elife Boydaş tarafından İstanbul Fırkateyni'nin ilk sac kesimi yapıldı.

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