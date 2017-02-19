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TÜRKİYE'NİN İLK SOSYALİST MUHTARI HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı olan Fevzı Kavuk hayatını kaybetti.

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Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı olan Fevzi Kavuk, Bursa'nın İznik İlçesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Nazım Hikmet ile Bursa Cezaevi'nde birlikte kalan İsmail Başaran'dan etkilenerek sosyalizme ilgi duyan Fevzi Kavuk, İznik'in Müşküle Köyü'nde yaşlılığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi. "Köylü Önderi" ve Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı olarak bilinen Fevzi Kavuk, yarın öğle namazının ardından Müşküle Köyü'nde toprağa verilecek.

1960 ile 1980 yılları arasında Müşküle Köyü'nde muhtarlık yapan Fevzi Kavuk, 12 Eylül 1980'deki askeri müdahalesinin ardından gözaltına alınıp, çeşitli cezaevlerinde 10 ay 15 gün hapis yattı. Kavuk, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 1965 ve 1969 milletvekili genel seçimlerinde aday oldu, ancak kazanamadı.

Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk sosyalist muhtarı hayatını kaybetti

DHA
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