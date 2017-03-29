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TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU ÖĞRETMENE ABD'DEN ÖDÜL

Türkiye'nin konuştuğu öğretmene ABD'den ödül

İzmir'de 6 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan okul müdürünü tutuklatan Saadet öğretmene ABD'den ödül geldi.

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İzmir'in Menderes ilçesinde, iki yıl önce yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine cinsel içerikli film izlettiren ve istismarda bulunan okul müdürü Adil Ş.'nin tutuklanmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan'a ABD'den ödül geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü'ne layık görülen isimler arasında öğretmen Saadet Özkan da yer aldı.

ÖDÜLÜ TRUMP'IN EŞİNDEN ALACAK

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, barış, adalet, insan hakları, cinsiyet eşitliğini savunan, bu konularda olağanüstü cesaret ve liderlik örneği sergileyen kadınlara verdiği Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü'ne layık görülen öğretmen Saadet Özkan, ödülünü bugün düzenlenecek bir törenle ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump ve Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Thomas A. Shannon'dan alacak.

ÖDÜLÜ "EĞİTİMCİ VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ" DALINDA

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği ödül, 2007 yılından bu yana, başkalarının yaşamların iyileştirmek için uğraşan kadınları onurlandırıyor.

Saadet Özkan, Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü'ne dünya çapında bu yıl için 13 isim arasında bulunuyor. Özkan, "eğitimci ve cinsiyet eşitliği" dalında ödüle layık görülürken, ödül kazananlar arasında "zorla evlilikle mücadele"de Bangladeş'ten Sharmin Akter, Botsvana ve Yemen'den "insan hakları eylemcileri" Malebogo Molefhe ile Fadia Najib Thabet, Irak'tan 'Kadınların Özgürlüğü Örgütü' müdür yardımcısı Jannat Al Ghezi de bulunuyor.

TÜRKİYE'DEN SADECE ŞAFAK PAVEY BU ÖDÜLÜ ALDI

Bugüne kadar Türkiye'den sadece engelliler ve savunmasız grupların hakları için verdiği mücadele nedeniyle. Şafak Pavey bu ödülü aldı. Saadet Öğretmen, bir kurumu ya da STK'yı temsil etmiyor, kendi başına bir birey olarak ödülü alacak.

NECİP HABLEMİTOĞLU ÖDÜLÜ VERİLMİŞTİ

Saadet Özkan'a, geçtiğimiz yıl Türkiye'de Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü'nün çalışmaları doğrultusunda, topluma bireysel ve kurumsal emekleri ile katkı sağladığı için Necip Hablemitoğlu ödülü verilmişti.

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