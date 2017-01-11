TÜRKİYE'NİN MUSUL VE KERKÜK KARTI MASADA

Türkiye'nin Musul ve Kerkük kartı masada

Türkiye'nin Irak yönetimine Başika'dan çıkma şartını açıkladı: "Musul ve Kerkük arındırılacak"

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Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti, bu ülkeyle yeni bir dönemin kapılarını açtı. Hükümet kaynaklarından alınan bilgilere göre, Bağdat'la özellikle sağlık ve eğitim alanlarında daha fazla işbirliği için 'ortak komisyonlar' kurulacak, karşılıklı ziyaretler hızlandırılacak.

Yıldırım'ın ziyaretinde masadaki konulardan en önemlisi ise Mehmetçiğin bölge gönüllülerine askeri eğitimler verdiği Başika Üssü oldu. Bağdat'ın 'Başika' hassasiyetine karşılık 'Musul' ve 'Kerkük'ün durumuna dikkat çeken Ankara, buralardaki terör tehdidi bertaraf edilirse Türk askerinin Başika'da kalış sürecinin ele alınabileceği mesajı verdi.

Bağdat yönetimine 'mezhep uyarısı'nda da bulunan Ankara, yeni gerginliklerin oluşmaması için 'Musul Musulluların, Tel Afer Tel Aferlilerindir' düsturunun benimsenmesini istedi. Hem Bağdat'ta hem de sonrasındaki Erbil ziyaretlerinde 'FETÖ ile ortak mücadele' vurgusu da yapıldı. Bu kapsamda buradaki FETÖ okulları Maarif Vakfı'na devredilecek. Bu arada Türkiye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimine 'hastane' desteği verecek. Görüşmeler sonucu bölgeye peşmerge güçlerinin kullanımı için 'sahra hastanesi' kurulması kararı alındı.

Öte yandan Erbil ziyareti sırasında IKBY lideri Mesut Barzani ile DEAŞ'a karşı cephe hattı Zerdık Dağı'na giden ve burada incelemelerde bulunan Başbakan Yıldırım'ı bin civarında peşmerge gücünün koruduğu öğrenildi.

YENİ ŞAFAK

Yeni Şafak
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