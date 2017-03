Türkiye'nin sosyal medya uygulaması olacak !

Türkiye’de geliştirilerek yurtdışına yayılma hedefiyle kurulan start up’lara bir yenisi eklendi. ‘Groop’ adlı sosyal medya sohbet uygulaması global bir proje olma hedefiyle yola çıktı. Aralarında melek yatırımcı Hakan Baş’ın da bulunduğu beş genç girişimcinin projesi.



Milliyet gazetesinden Hanife Baş'ın haberine göre şu anda test aşamasında olan Groop’un geliştirme süreci devam ediyor. Sadece iOS platformunda bulunan uygulama, bir ay sonra Android’de de yerini alacak. Yaz ayı itibariyle de Kuzey Amerika’ya açılması planlanıyor.



Groop’un fikir babası ve geliştiricileri ise Mehmet Ertan Uygun (22) Koç Üniversitesi Elektronik Mühendisliği, Cem Kaçmaz (27) Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Berk Özak (25) Boğaziçi Üniversitesi Moleküler biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu. Kaan Göksal (20) ise, Robet Kolej’den mezun ve şu anda Georgia Tech University’de okuyor. Lidyana.com CEO’su Hakan Baş (34) da kurucu ortaklar arasında.



Samimi sohbet ortamı



Mehmet E. Uygun, Türkiye’den global bir proje çıkarma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, “Şu anki sosyal medya uygulamaları haricinde yeni bir platform kurmak istedik. Her şeyi inceledik ve insanların şu anki sosyal medya hesaplarında hep var olan arkadaşlarıyla sohbet ettiklerini gördük. Daha farklı bir şey yapmak istedik. İnsanların kendi düşünce yapısındaki diğer insanlarla buluşması için samimi bir ortam yaratalım dedik. İnsanları güncel belirli konular altında buluşturup muhabbet etmelerini sağlıyoruz” diye anlattı.



Groop’ta, moderatör tarafından her gün gündeme göre konu başlıkları açılıyor. Bu konu başlıklarında her grupta 12’şerli gruplar halinde sohbet etme şansı yaratılıyor. Groop bazı açılardan geçmişin ICQ ya a MIRC sohbet uygulamalarının güncellenmiş halini andırıyor.



6 ay önce geliştirilen uygulama, 4 ay Kanada’da test edildikten sonra 2 aydır da Türk kullanıcılara açılmış durumda. Kullanıcıların geri bildirimlerine göre geliştirmeleri devam ediyor. Sistemde akıllı algoritmalar sayesinde size benzer özellikteki insanlarla eşleştiriliyorsunuz.



Berk Özak ise, insanların genelde ilgi alanlarına göre arkadaşlıklar kurduklarını dile getirerek, “Biz bu imkanı sosyal medyada sunuyoruz. Twitter ve Facebook gibi mecralarda da bu imkan var ama anında ve canlı değil.



Güçlü altyapısı var



Anında ve etkileşimli sohbet sunuyoruz. Fikir oluşmadan önce sosyal medya tarafında neyin eksik olduğunu araştırdık ve insanların samimi bir ortamda ve ortak noktalarda sohbet edebilecekleri bir platform olmadığını gördük. Şu anda mesajlaşma çok yaygın kullanılıyor. Biz de insanları belirli başlıklar altında sohbet için buluşturmayı planladık. Uygulamaya koyduk. Altyapısının ve algoritmasının çok iyi olması önemliydi. Bu nedenle Cem Kaçmaz arkadaşımız altyapısının geliştirilmesi için 3 aylığına Hindistan’da geliştiricilerle çalıştı” bilgisini verdi.

Genç girişimciler, uygulamayı hep globale taşımak istedikleri için ilk testlerini de Kanada’da gerçekleştirdiler. Bu ülkede iki üniversitede 180 öğrenciyle Groop test edildi. Kanada’da teste destek veren ekip liderleri arasında Khaleel Aqrabawi, Hatim Hanafi, Amal Hatmi, Kardelen Çalıkıran, Alara Ertürk, Sina Kural, Berkay Seçil, Lal Koyuncu, Kaan Ertan ve Ertunge Hatipoğlu yer alıyor.



10 milyon mesaj atıldı



Kurucu ortaklardan Cem Kaçmaz ise, Groop’ta test aşamasında olmasına karşın son iki ayda 10 milyonun üzerinde mesaj atıldığını ve 15 dakikalık sohbet sonunda 30 bin odanın kalıcı hale geldiğini aktardı. Her başlığa Türkiye’den 530 bin kez katılım gösterildi. Uygulamayı 60 bin kişi indirdi. Kaçmaz, yaz ayı gibi de ABD ve Kanada’da pazara sunacaklarını belirterek, “İsteğimiz daha ileriki dönemde farklı ülke ve dillerdeki insanların da ortak konularda konuşarak arkadaş olabilmeleri. Globalde de büyük oyunculardan biri olmak istiyoruz. Kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptık. Aynı konuya ilgi duyan insanların yazışabildiği bir ortam yarattık” dedi.



Facebook Start programına girdi



‘Groop’ta, 12’şer kişilik sohbet odaları bulunuyor. Her gün belirlenen güncel konularda katılımcılar görüşlerini dile getirebiliyor. Mehmet E. Uygun, en çok konuşulan ve ilgi gösterilen konuların dizi ve spor olduğunu belirtiyor. Kitap, edebiyat ve bilim de diğer ilgi gösterilen alanlar. Farklı yaş gruplarına, farklı içerikler gösteriliyor. Uygun, 18 yaş altı ve üstü için farklı başlıklar açtıklarını, uygulamanın üyelerinin şu anda yüzde 41’nin de kadın olduğunu söyledi.



Uygun, yatırım tarafına da değinerek, Groop için bugüne kadar 1 milyon TL’lik yatırım yapıldığını ve yatırımcılar arasında Hakan Baş’la beraber Barend Van Den Brande, Fırat İleri, Kaan Karamancı, Hüseyin Yücel, Alper Afşin Özdemir’in bulunduğunu da aktardı. Ayrıca Groop, yeni olarak Facebook Start programına da kabul edildi. Bu program, start up’lara işlerini kurup büyütmeleri konusunda destek oluyor.