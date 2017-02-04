''Türkiye'nin stratejik önemi giderek artıyor''

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, "Türkiye'nin, Orta Asya, Rusya ve Ortadoğu'daki petrol ve doğalgazın Avrupa'ya taşınmasında stratejik önemi giderek artıyor" açıklamasında bulundu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresince (EIA) Türkiye'nin, Avrupa'ya petrol ve doğalgaz sevkıyatında önemi giderek artan stratejik konuma sahip bir ülke olduğu bildirildi. EIA'nın, Türkiye Analizi Raporu'nda, Orta Asya, Rusya ve Ortadoğu'da üretilen petrol ve doğalgazın Avrupa'ya ve oradan da Atlantik piyasalarına iletiminde, Türkiye'nin stratejik öneminin giderek arttığı ifade edildi. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının dünyanın en işlek geçit noktalarından biri olduğu vurgulanan raporda, 2015'te boğazlardan geçen toplam ham petrol miktarının günlük 2 milyon varilden fazla olduğu kaydedildi.

Son on yılda Türk ekonomisinin önemli büyüme kaydettiği ve buna paralel olarak petrol ve diğer likit yakıtlarda da tüketimin artığı belirtildi. Rapora göre, Türkiye'de 312 milyon varil kanıtlanmış petrol rezervi bulunuyor. Bu rezervin büyük bölümü ülkenin Güneydoğu bölgesinde yer alıyor. Türkiye'de 2015'te günlük petrol üretiminin yaklaşık 62 bin varile ulaştığının ifade edildiği raporda, bu miktarın ülke içindeki tüketimin yaklaşık yüzde 7'sine denk geldiği belirtildi. Ayrıca raporda, 2015'te Ceyhan Limanı'ndan uluslararası pazara günlük 650 bin varilden fazla Azeri ham petrolü ve 400 bin varilin üzerinde de Irak petrolü gönderildiği kaydedildi.

Raporda, Türkiye'nin, Avrupa pazarı ve Hazar ile Ortadoğu'daki gaz rezervlerine olan yakınlığı nedeniyle doğalgaz iletiminde de stratejik bir rolü olduğu vurgulandı. Türkiye'nin 2015'te yaklaşık 48 milyar metreküp doğalgaz ithal ettiğinin belirtildiği raporda, bu miktarın yaklaşık yüzde 56'sının Rusya'dan, yüzde 16'sının İran'dan, yüzde 11'inin de Azerbaycan'dan geldiği kaydedildi. Kalan ithalatın yaklaşık yüzde 16'sının ise Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) olarak ithal edildiği ifade edildi.