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TÜRKİYE'NİN TARTIŞMALI GÜZELİ İLK ŞARKISINA KLİP ÇEKTİ

Türkiye'nin tartışmalı güzeli ilk şarkısına klip çekti

Top Model of the World 2016'da Türkiye'yi temsil eden ve o dönem çok tartışılan Ecem Uzgör, ilk şarkısına klip çekti.

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Top Model of the World 2016'da Türkiye'yi temsil eden model Ecem Uzgör, sözü ve bestesi kendisine ait olan Sorma adlı şarkının klibini Londra ve İspanya'da çekti.

İngiltere'de yaşayan genç model ve müzisyen Ecem Uzgor (Ejem) ilk single'ın klibini tamamlamaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının klip çekimlerini İspanyol yönetmen Joaquin Vigo üstlendi. Aynı zamanda keman da çalan genç modele şarkısında müzisyen Harry O'Keeffe ve gitarist Oswaldo Santos eşlik etti.

Türkiye'nin tartışmalı güzeli ilk şarkısına klip çekti

Uzgör "Bu single benim için bir başlangıç; fakat çok emek verdiğim, uzun süren bir yolun sonundaki başlangıç. Umarım ki "Sorma" şarkısı ve ileride yayınlanacak, yazdığım pek çok şarkıyla kalplere dokunma şansı elde ederim. Ayrıca müziğe ve sanata emek veren herkese de teşekkür etmek isterim. Çünkü, demek ki onlardan bazıları da benim kalbime dokunmayı başarmış" sözleri ile dile getirdi.

Türkiye'ye yerleşeceğim
Ecem Uzgor "Yaklaşık 8 yıldır Londra'da yaşıyorum. Bu süreçte, kendimi pek çok alanda geliştirme şansım oldu. Özellikle müzik alanında Türkiye'de kaliteli işler yapmayı ve profesyonel isimlerle çalışmayı çok isterim. Turkiye'de yeni projelere imza atmak istiyorum. Bu yüzden yakında Türkiye ye taşınacağım" diye konuştu.

DHA
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