Türkiye'nin yanı başındaki büyük tehlike !

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'la girilen çatışmaların ortasında kalan ve çökme riski bulunan Musul Barajı, bölgedeki yüz binlerce insan için tehdit oluşturmayı sürdürüyor.

Dicle Nehri üzerindeki barajla ilgili kapsamlı bir haber yayımlayan New Yorker dergisi, baraj duvarında oluşabilecek bir çatlağın dahi 1.5 milyon insanı öldürebileceğini belirtti.

Haberde, böyle bir durumda oluşacak dev dalgaların boyunun 30 metreye kadar ulaşabileceği ve yaklaşık 160 kilometrelik güzergâh üzerindeki "her şeyi yutacağı" ifade edildi.

Dexter Filkins imzalı haberde ayrıca, "Musul'un büyük bölümü üç saat içinde sular altında kalacak. Nehir kenarındaki kasaba ve kentleri sel basacak. Yaklaşık beş metrelik dalgalar, dört gün içinde, 6 milyon nüfuslu Bağdat'ta ulaşabilecek" öngörüsünde bulunuldu.

Filkins, barajın yıkılması halinde, şu an Kuzey Irak'taki çadırlarda ve geçici merkezlerde yaşayan 1.2 mültecinin de yerlerinden olabileceğine dikkat çekti.