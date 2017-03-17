Türkiye'nin yeni milli gururu ZAHA olacak

Son dönemde dünya genelinde yaşanan savaşlarda ve krizlerde elektronik harbin önemi de gün yüzüne çıktı. Ülkemizdeki birçok savunma şirketi, elektronik harp konusunda hassasiyet göstererek savunma sanayisinin güçlendirilmesi konusunda çaba sarf ediyor. yenisafak.com olarak bu hafta yerli ve milli projeler dosyamızda elektronik harp konusunun önemine değinerek 'Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nı (ZAHA) ele alacağız.

Yurt içi tasarım Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile FNSS Savunma Sistemleri AŞ arasında, zırhlı amfibi hücum araçlarının yurt içi tasarım ve üretimini kapsayan sözleşme imzalandı. Milli Savunma Bakanlığı da sözleşmenin imzalandığını resmi olarak Twitter hesabından duyurdu.

Havuzlu çıkarma gemisinde konuşlanmış birliklerin, zor deniz koşullarında sahile ve karadaki hedeflere güvenle intikalini sağlayacak araçtan 27 adet üretilecek. Bu araçlar 23 adet Amfibi Hücum Personel Aracı, 2 adet Amfibi Hücum Komuta Aracı ve 2 adet Amfibi Hücum Kurtarma Aracından oluşuyor.

Benzerlerinden üstün özellikler

Araçlar tamamıyla yerli olarak tasarlanacak ve üretilecek. Teknik özellikleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tanımlanan harekat konsepti ve görev ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen ZAHA'ların, taşınacak personel sayısı, balistik ve mayın koruma seviyeleri, karada ve suda sağlanacak performans kriterleri açısından benzerlerinden üstün olması hedefleniyor.