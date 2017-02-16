Türkiye'nin yeni yerli silahı sosyal medyada

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen ve tüm dünyada dünyada büyük başarı sağlayan Mili Piyade Tüfeği MPT-76’den sonra yeni silah için çalışmaların başladı iddia edildi.

Haber7'nin haberine göre; Daha önce "7.62 mm Keskin Nişancı Tüfeği" projesiyle Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 üretilmişti. Şimdi ise MKEK 50 Kalibrelik keskin nişancı tüfeği için kolları sıvadı. MKEK tarafından tasarlanan yeni silahın demosu olduğu iddia edilen bir fotoğraf Savunma Sanayii araştırmacıları tarafından sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaşıldı.

IDEF 2017'DE GÖSTERİME ÇIKABİLİR

Yeni keskin nişancı tüfeğinin ilk olarak IDEF 2017’de gösterime çıkacağını tahmin ediliyor.