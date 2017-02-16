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TÜRKİYE'NİN YENİ YERLİ SİLAHI SOSYAL MEDYADA

Türkiye'nin yeni yerli silahı sosyal medyada

Savunma sanayinde yerli hamleler peş peşe geliyor. Bora 12 ve MPT-76'dan sonra bir yerli silahın daha görüntüsünün ortaya çıktığı öne sürüldü.

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Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen ve tüm dünyada dünyada büyük başarı sağlayan Mili Piyade Tüfeği MPT-76’den sonra yeni silah için çalışmaların başladı iddia edildi.

Haber7'nin haberine göre; Daha önce "7.62 mm Keskin Nişancı Tüfeği" projesiyle Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 üretilmişti. Şimdi ise MKEK 50 Kalibrelik keskin nişancı tüfeği için kolları sıvadı. MKEK tarafından tasarlanan yeni silahın demosu olduğu iddia edilen bir fotoğraf Savunma Sanayii araştırmacıları tarafından sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaşıldı.

IDEF 2017'DE GÖSTERİME ÇIKABİLİR

Yeni keskin nişancı tüfeğinin ilk olarak IDEF 2017’de gösterime çıkacağını tahmin ediliyor.

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