Türkiye'ye 2 trilyon dolarlık yatırım geliyor !

ABD’nin en büyük alternatif yatırım şirketlerinden National Standard Finance’in Genel Müdürü Russell Duke, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye Türk-Körfez Fonu üzerinden yatırım yapacağını belirterek, "Türkiye, 2 trilyon doları aşan finansman ağından çok yarar sağlayabilir. Yaptıklarımız Türk lirasının (TL) değer kazanmasına yardım edecek." dedi.

Russell Duke, Türkiye'ye 4 yıl içinde 20 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını, ilk aşamada elde edecekleri başarıya göre finansman miktarının giderek artabileceğini bildirdi.

Duke, AA muhabirinin National Standard Finance ve Polar Müşavirlik arasında birkaç gün önce imzalanan çerçeve yatırım anlaşmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Şimdiye kadar 70’in üzerinde ülkenin hükümetlerine çeşitli seviyelerde danışmanlık ve finansal aracılık yaptıklarını belirten Duke, Türk-Körfez Fonu girişimi kapsamında Türkiye’ye sunulacak yatırım, ticaret ve finansman fırsatlarının cari açık ve döviz kuru sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye’ye yatırım kararında, özellikle Körfez ülkelerindeki operasyonlarının son yıllarda hızla artmasının yanı sıra ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesine yönelik beklentilerin önemli rol oynadığını ifade eden Duke, "Trump yönetimiyle değişen politikaların, ABD-Türkiye arasındaki politik ilişkileri iyileştireceğini düşünüyoruz. Türkiye’nin istikrar kazanmasına yardımcı olmakta jeopolitik ve stratejik fayda görüyoruz." dedi.

"Türkiye’nin ticaret açığını kapatmayı amaçlıyoruz"

Russell Duke, projeleri arasında başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerini inşaat ve tarım gibi sektörleri kapsayacak şekilde geliştirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin şu an yıllık 50-60 milyar dolar civarında ticaret açığı var. Biz bunu kapatmayı amaçlıyoruz. Suudi Arabistan ve Körfez bölgesinde ihtiyaç duyulan bazı endüstri ve hizmetlerin Türkiye’den ithal edilmesine çalışıyoruz. Bu projeleri genellikle Suudi Arabistan hükümeti ile yönetiyoruz. Yeni ticaret fırsatları çerçevesinde Türkiye’ye dolar cinsinden ödeme yapılacağından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve hazinesinin yabancı rezervleri artacak. Dolayısıyla bu girişimlerimiz TL'yi destekleyecek. Dış ticaret açığının düşmesine ilaveten döviz kurunda dengeleyici etkisi olacak."

Duke, Türkiye'den alınan bazı hizmet ve ürünler için petrol üzerinden ödeme yapılması olanağını ele aldıklarını, bunun bölge ticaretinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

2 trilyon dolarlık finansman ağı

National Standard Finance’in dünyanın en büyük bankaları ve yatırım fonlarıyla yakın ilişkileri bulunduğunu, bu kuruluşların 2 trilyon doları aşan sermayelerini yatırabilecekleri projelere yönlendirdiklerini ifade eden Duke, Türkiye’deki iyi projeleri, ABD, Orta Doğu ve Avrupa’daki yatırım şirketleriyle buluşturmayı planladıklarını bildirdi.

Duke, şöyle devam etti:

"Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye bizimle Türk-Körfez Fonu üzerinden yatırım yapacaklar. Türkiye, 2 trilyon doları aşan finansman ağından çok yarar sağlayabilir. Yaptıklarımız TL'nin değer kazanmasına yardım edecek, Türkiye’nin Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve ABD ile olan ilişkilerini destekleyecek. Ayrıca, Batılı şirketlerin Türkiye’ye yatırım yaparken daha rahat olmalarını sağlayacak."

Mevcut durumda Türkiye'nin en büyük sorunlarından birinin likidite eksikliği olduğuna işaret eden Duke, 2 trilyon dolarlık finansman kaynağının bu sorunu ortadan kaldırabileceğini vurguladı.

İlk aşamada en az 20 milyar dolarlık yatırım

National Standard Finance Genel Müdürü Duke, finansman ağına ilave olarak Türk-Körfez Fonu’nun kurulmasıyla Türkiye’ye ilk aşamada, gelecek 4 yıl içinde en az 20 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını, ilk aşamada elde edecekleri başarıya göre finansman miktarının giderek artabileceğini söyledi.

Yatırım yapacakları sektörlerin başında bankacılığın geldiğini belirten Duke, maliyeti düşük büyük ölçekli gayrimenkul, enerji ve altyapı projelerine de destek vereceklerini bildirdi.

"TL'de gelecek 6 ay içinde kademeli düşüş öngörüyoruz"

Russell Duke, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların projelerini nasıl etkilediğine ilişkin soru üzerine, TL'de son birkaç günde yaşanan kayıpların geçici olduğunun bilincinde olduklarını söyledi.

Duke, söz konusu durumun yabancı yatırımcı için bir endişeden ziyade fırsat niteliğinde olduğunu ifade ederek, "TL’deki değer kaybını, kısa vadede, yani gelecek 1-2 ay için yabancı yatırımcı açısından bir fırsat olarak görüyoruz. Çünkü dolar üzerinden yaptığımız yatırımın değeri uzun vadede TL ile birlikte yükselecek." diye konuştu.

TL'de gelecek 6 ay içinde kademeli düşüş öngördüklerini belirten Duke, "Dolar, belki 30-60 gün içerisinde değil ama önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde değer kaybedecek ve TL, dolar karşında 3,40 seviyelerine geri dönecek. Bu trendin 18 aya kadar sürme ihtimali var." dedi.