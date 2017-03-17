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''TÜRKİYE'YE AB ÜYELİĞİ İÇİN GARANTİ VERİLMELİ''

''Türkiye'ye AB üyeliği için garanti verilmeli''

AB'nin Genişlemeden Sorumlu eski Komiseri Günter Verheugen, "Türkiye, kriterleri yerine getirirse Avrupa Birliği'ne tam üye olacağının garantisi verilmeli" dedi.

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AB'nin Genişlemeden Sorumlu eski Komiseri Günter Verheuge, Türkiye ile AB arasındaki krizin çok tehlikeli bir şekilde tırmandığını vurgulayarak, "Ben tamamen yeni başlangıçtan yanayım. AB, kriterleri yerine getirirse Türkiye’ye Avrupa ailesi içinde eşit haklara sahip daimi olarak yerini alacağını kayıtsız şartsız garanti etmeli" dedi.

Verheugen, Türkiye'nin de iç sorunlarını demokratik ve hukuk devleti kuralları içinde çözeceğinin güvencesini vermesi gerektiğini belirtti.

Avrupa'da hiçbir ülkeyi faşistlerin yönetmediğini, Türkiye'nin de bir diktatörlük olmadığını belirten Verheugen, karşılıklı hakaretlere son verilmesi gerektiğini vurguladı.

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