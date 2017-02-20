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TÜRKİYE'YE ARAP AKINI BAŞLIYOR

Türkiye'ye Arap akını başlıyor

Türkiye, Arap turistleri daha fazla ülkeye çekebilmek için kolları sıvadı.

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TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen uluslararası anlaşmaya göre, Arap Turizm Örgütü’nün Türkiye’de açacağı temsilciliğin yöneticileri gibi araç ve binaları da dokunulmaz olacak. Temsilcilik her türlü vergiden muaf tutulacak. 2015 yılında 3.8 milyon Arap turisti ağırlayan Türkiye’nin hedefi bu sayıyı 10 milyona çıkarabilmek.

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Turizm Örgütü (ATÖ) Arasında Türkiyede Bir Temsilcilik İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” oy birliği ile kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Murat Ateş, “Amaç Arap ülkelerinden daha fazla turist ve daha fazla turizme yönelik yatırımcı getirmek. Temsilciliğin açılmasının ülkemiz ile Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel ve turizm alanında önemli iş birliği imkânı sağlayacağı ve ülkemiz turizm sektörüne katkılar sunarak ekonomimiz açısından olumlu sonuçlar doğuracağı değerlendirilmektedir” dedi.

STANDART AYRICALIKLAR

Ateş, milletvekillerinin ATÖ yöneticilerinin hangi faaliyetleri için dokunulmazlık kazanacağını sorması üzerine, “Bu tür ayrıcalıklar uluslararası kuruluşlara verilen standart ayrıcalıklar. Bizim resmî bir uluslararası örgüt olarak kabul ettiğimiz bu kuruluşa da bu çerçevede bu ayrıcalıklar verilmiştir” dedi.

BAŞINDAKİ İSİM SUUDİ

Ak Parti Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun ise mütekabiliyet esası olduğunu ve Türkiye’nin Arap ülkelerindeki temsilciliklerinin de aynı haklara sahip olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ateş ise şunları kaydetti: “Bazı kuruluşlar çok etkili olabiliyor, bazıları olamıyor. Bu, bir ölçüde de o kuruluşun başında kimin olduğu, özellikle Türkiye’ye atanacak temsilcinin kimin olduğu gibi hususlarla da yakından ilgili. Hâlen bu örgütün başında olan Suudi ailesinden ve yanlış bilmiyorsam Kraliyet ailesinden olan bir zat var, kendisi birkaç gün önce Türkiye’yi de ziyaret etti, çok sık Türkiye’ye geliyor ve ülkemiz lehinde tanıtma faaliyeti yapmak için kişisel temaslarını da kullanmak suretiyle epey çaba harcıyor. İleride bu teşkilatın ne kadar faydalı olacağını zaman gösterecektir ve oradaki çalışma mekanizması gösterecektir.”

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