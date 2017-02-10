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TÜRKİYE'YE GETİRİLEN ÖSO MENSUPLARI KURTARILAMADI

Türkiye'ye getirilen ÖSO mensupları kurtarılamadı

Fırat Kalkanı kapsamında yaralanan ve Türkiye'ye getirilen 2 ÖSO mensubu kişi kurtarılamadı.

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Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat  Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla girilen çatışmalarda  yaralanan ve Kilis'e getirilerek tedavi altına alınan 14 Özgür Suriye Ordusu  (ÖSO) üyesinden ikisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Halep kentine  bağlı El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ üyeleriyle çıkan çatışmalarda yaralanan  14 ÖSO mensubu, Türkiye sınırına getirildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından  ambulanslarla, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisi  müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri süren diğer 12 yaralının ise sağlık durumunun ciddiyetini  koruduğu öğrenildi.

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