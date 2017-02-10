Türkiye'ye getirilen ÖSO mensupları kurtarılamadı

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla girilen çatışmalarda yaralanan ve Kilis'e getirilerek tedavi altına alınan 14 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyesinden ikisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ üyeleriyle çıkan çatışmalarda yaralanan 14 ÖSO mensubu, Türkiye sınırına getirildi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tedavileri süren diğer 12 yaralının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.