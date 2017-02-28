Türkiye'ye küstah tehdit !

Demokratik Suriye Güçleri'nden üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin Menbiç'e saldırısını engellemek için ABD'nin kentte bir askeri üs kurduğunu söyledi.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kaynaklarından Sputnik'in edindiği bilgilere göre, ABD, Türkiye ve ÖSO'nun Menbiç kentine olası saldırısını engellemek için bölgeye asker yolluyor ve ağır silah ile zırhlı araç sevkiyatı yapıyor.

ABD, saldırı olmaması için DSG elindeki Menbiç'te bir askeri üs kurarken, kentin Batı ve kuzey tarafına da askerlerini yerleştiriyor.

Demokratik Suriye Güçleri'nden üst düzey bir yetkili, ABD'nin Menbiç'te aldığı önlemlerle ilgili Sputnik'e konuştu.

ÖSO ve Türkiye'nin Menbiç'e saldırmaması için ABD'nin yoğun bir çaba sarfettiğini belirten DSG yetkilisi, şunları aktardı:

KÜSTAH TEHDİT

"Türkiye ve ona bağlı ÖSO güçleri Menbiç'e saldırmak için yoğun bir hazırlık yapıyor. Bu hazırlıklar karşısında bizler de hazırlıklarımızı yapıyoruz ve müttefikiimiz olan ABD ile konuşuyoruz. ABD'li askeri yetkililerle görüştüğümüzde Türkiye'nin Menbiç tehdidini aktarıyoruz. Geçen hafta ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel ile Tel Abyad güneyinde bir görüşme yaptık. Görüşmede, Türkiye'nin 'Menbiç'e saldırırız' tehdidini konuştuk. Menbiç'e saldırı olması durumunda Rakka operasyonunu mecburen durduracağımızı ve güçlerimizi Menbiç'e sevk edeceğimizi aktardık. Votel bize, Menbiç'e saldırı olmaması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Ayrıca, saldırının olmaması için Türkiye yetkilileri ile görüşeceklerini dile getirdi. Votel, Menbiç'te ABD askeri sayısını artıracaklarını ve bölgeye ağır silah ile tank göndereceklerini aktardı."



DSG: ABD ASKERLERİ, TÜRKİYE'NİN OLASI SALDIRISINA KARŞI MENBİÇ'TE NÖBET TUTACAK



"Votel'in görüşmesinden iki gün sonra, ABD, Türkiye Menbiç'e müdahale etmesin diye kentte bir askeri üs kurdu. Üsse bayrağını dikti. Bayrağını dikmesiyle, 'Türkiye'ye ben buradayım, saldırı yapamazsın' mesajı veriliyor. ABD askerleri araçlarıyla birlikte Menbiç'in kuzeyinde ve batısında Türkiye'nin olası saldırısına karşı nöbet tutacaklar. ABD bayrağı takılı zırhlı araçlar şimdi Menbiç'in kuzeyinde konuşlandırıldı. ABD askerleri Menbiç'in batısında da konuşlandırıldı. ABD dün de Menbiç'e tanklar ile zırhlı araçlar gönderdi. ABD'li yetkililer bize Menbiç'in koalisyon güçlerinin koruması altında olacağını ve kenti saldırılar karşısında koruyacaklarının sözünü verdi."