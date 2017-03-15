Türkiye'yi açık açık tehdit ettiler !

Almanya'da Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, referandum kampanyası için Almanya'ya gidecek Türk siyasetçilere yasak getirme hakları olduğunu söyledi. Merkel hükümeti bu açıklamayla ilk kez açık bir dille referandum kampanyası için Almanya'ya gelmek isteyen Türk siyasilere açık tehditte bulunmuş oldu.

Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sağ kolu olarak bilinen Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, ülkesinin yabancı hükümet üyelerine seçim dönemlerinde seyahat yasağı getirmek için elinde yasal imkanlar bulduğunu söyledi.

Alman Funke Medya Grubu'na konuşan Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, "Almanya'nın şimdiye kadar devletlerarası hukuktan doğan imkanları kullanmaması gelecek için açık çek değildir" dedi.

Başbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik CDU'nun etkili isimlerinden olan Peter Altmaier, "Seyahat yasağı son seçenek olabilir. Bu hakkımızı saklı tutuyoruz" şeklinde konuştu.