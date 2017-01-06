Türkiye'yi ağlatan Fethi Sekin paylaşımı...

Tercümanlık yapan Günel Tahirli Cansu'nun sosyal paylaşım sitesinde İzmir'de teröristlere karşı kahramanca karşı koyan ve büyük bir faciayı önleyerek şehit olan polis memuru Fethi Sekin için yazdıkları sosyal medyada çok konuşuldu. Okuyanlar gözyaşlarını tutamadı.

Türkiye, İzmir adliyesi önünde dün gerçekleşen hain saldırıda canı pahasına faciayı önleyen kahraman polis Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'in yasını tutuyor. Polis memuru Fethi Sekin'in, 9 yıldır görev yaptığı İzmir Adliyesi önünde teröristleri fark ederek canı pahasına müdahalesi ve bu sayede yaşanabilecek büyük bir felaketi önlemesi üzerine sosyal medya hesaplarında çok sayıda mesaj paylaşıldı.

Sosyal medya hesabında şehit polisle yaklaşık 1 ay önce yaşadığı anıyı anlatan ve 'Şehit abimizin ruhu şad olsun" diyen tercüman Günel Tahirli Cansu'nun anlattıkları ise herkesi duygulandırdı. Sosyal medyanın en çok konuşalanları arasında yer aldı.

İşte şehit polis Sekin ve "Azerbaycan kızı Türk geliniyim" diyen Cansu'nun yazdıkları...

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

İzmir'de yaşayan Günel Tahirli Cansu yaklaşık 1 ay önce, şehit polisi Fethi Sekin ile yaşadığı anıyı Facebook hesabına yazdı. Adliyede zaman zaman tercümanlık yaptığını belirten, 'Azerbaycan kızı, Türk geliniyim. Şehit abimizin ruhu şad olsun" diyen Günel Tahirli Cansu şunları yazdı:

"ABİ, EVDE BEBEK BIRAKTIM"

"Tercümanlık yaptığım için sık sık gidiyorum İzmir Adliyesine. Bir kaç hafta önce bir duruşmaya katılmak zorundaydım. Duruşma saatine az kalmıştı. Arabayı park edecek yer bulamadım. Resmi araçların olduğu yere doğru yaklaştım. Bir polis arabası ve yanında bir polis memuru duruyordu, duruşmaya geç kalıyordum. Camı açtım ve polis memuruna dedim ki, "Abi ben Emniyetin tercümanıyım hiçbir yerde yer bulamadım arabayı park etmek için, evde bebek bıraktım acil duruşmaya katılıp eve dönmem lazım bana yardımcı olabilir misiniz?

CEZA GELİRSE BENİ BUL KARDEŞİM...

Polis memuru polis arabasını çekti ve "Kardeşim buraya park edebilirsiniz" dedi. "Tamam" dedim "Abi en fazla 1 saate kalmaz çıkarım" dedim. Gittim duruşma bitti, çıkışta polis abiye yaklaştım teşekkür ettim, bana dedi "Kardeşim arabanın camında kağıt var onu kendin kaldırırsın". Arabaya yaklaştım kağıdı elime aldım geri ona doğru gittim, "Abi" dedim "Ceza olmasın bu". "Yok" dedi "Ceza yazmasınlar diye koydum. Ceza gelirse kardeşim ben hep buradayım merak etmeyin"

"EVET, ŞEHİT OLAN FETHİ SEKİN"

Arabaya geldim kağıdı arabaya bıraktım. Akşam Taner gelince anlattım dedim yardım ettiler ama böyle bir şey var o da "Atma kalsın" dedi. Ama ama dediyse öyledir. Bugünpatlamada bir trafik polisinin şehit olduğunu duydum bir anda aklıma o polis abi geldi nedense, sonra yok dedim kendi kendime. Sosyal medyada resmini görünce Taner'i aradım kağıt arabada duruyordu çünkü, bi bakar mısın dedim polis memurunun adına ve bir kaç dakika sonra Taner bana kağıdın resmini yollayarak "Evet o şehit olan Fethi Sekin" dedi.

KAHRAMAN POLİS SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Twitter üzerinde dün açılan #FethiSekin başlığı en fazla mesaj paylaşılan hesaplar arasına girdi. Bugün de #Kahramanımız başlıklı hesap ise şehit polis memuruyla ilgili duygularını paylaşmak isteyen kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şehit polis memurunun kahramanlığına ilişkin düşüncelerini dile getiren sosyal medya kullanıcıları, İzmir Adliyesine yolu düşen hemen herkesin simaen de olsa tanıdığı Sekin ile olan anılarını da paylaştı. Bunlar arasında "duruşmaya yetişmek için park yeri arayıp bulamayan bir tercümana polis aracını çekerek yer açması ve başka bir polis tarafından ceza yazılmaması için camına not bırakması" da yer aldı.

Fethi Sekin hakkında, polis okulu yıllığında yazılan "Polis okuluna efsane gibi gelip giden, uykusunda bile hoşkin oynama kabiliyetine sahip, mert, gakkoş karakteriyle, hoş gülüşüyle biz arkadaşları asla unutmayacağız" mesajının paylaşıldığı ifadelerde Sekin'in Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı ve 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir ile birlikte anılması dikkati çekti.

Sosyal medyada şehit Sekin'in Altınordu Futbol Kulübü altyapısındaki oğlunun Galatasaray altyapısına alınması konusunda da bazı kullanıcılar mesajlar paylaştı. Galatasaray Spor Kulübü de bu çağrılara kısa sürede yanıt vererek, Sekin Ailesi'nin acısını henüz çok taze ve bu tür kararların alınması için erken olmakla birlikte tüm kamuoyunun Galatasaray altyapısının kapılarının şehidin emanetine ardına kadar açık olduğu, eğitim bursu verilmesi dahil her türlü imkanın Galatasaray camiasının, Sekin ailesine ve Türkiye'ye sözü olduğu bildirildi.Facebook da şehit polis memuru Fethi Sekin'in kişisel hesabını, "anıtlaştırılmış hesap" olarak değiştirdi.