Türkiye'yi kana bulayacaklardı

Antalya'da Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan ve eylem yapacağı değerlendirilen 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Terörle Mücadele Ekipleri (TEM), sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasının yapıldığını belirledi. Terörist elebaşı Abdullah Ocalanın yakalanışının yıldönümü olan 15 Şubat tarihinde eylem yapacağı değerlendirilen 12 şüphelinin evine TEM operasyon ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital veri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3'ü kadın 12 kişi, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.