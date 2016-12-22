Türkler Trump'a İslam'ı anlatan kitap gönderiyor

Merkezi Brüksel'de bulunan sivil toplum kuruluşu Uluslararası Aktif Saygı İnisiyatifi'nin (Irespecthis) yürüttüğü çalışmayla İslamofobi'ye karşı Müslümanların kendilerini ve İslam'ı birinci ağızdan anlatması hedefleniyor.

İngilizce, Fransızca, Flamanca ve İspanyolca dillerinde hazırlanan "Biz Müslümanız" adlı üç bin kitap, gelecek hafta adreslere gönderilecek.

"İslam barıştır" mesajı taşıyan kitaplar, aralarında ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da olduğu 130 lidere ulaştırılacak.

Kitaplar ayrıca AB kurumlarının yöneticileri, Avrupa Parlamentosu üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, Brüksel'deki büyükelçiler ile medya ve önemli kurumlara da iletilecek.

Liderlerden yasal önlem almaları istenecek

Kitaplarla gönderilecek mektuplarda, İslam ve Müslümanlar aleyhine kasıtlı algı üretenlere karşı, yetkililerin gerekli yasal önlemleri alması istenecek.

Uluslararası Aktif Saygı İnisiyatifi Başkanı Tekin Deniz, "İslamofobi'nin Avrupalıların gündeminde kalıcı yer edinmesi yönündeki plan hızla işliyor. Ilımlı ve çok kültürlü yaşam tarzına sahip birçok kişinin de yapılan bu propagandalardan etkilendiğini üzülerek gözlemliyoruz. O yüzden Belçika'daki çalışma örnek olması açısından önem arz ediyor." dedi.