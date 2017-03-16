Türklerin kurduğu partiden önemli başarı

Hollanda'daki seçimlerde, koalisyon ortağı İşçi Partisi'nin (PvdA) entegrasyon politikasına güvenoyu vermedikleri için ihraç edilen Türk kökenli milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk'ün kurduğu DENK Partisi 3 sandalye elde etti. Sosyal demokrat İşçi Partisi ise bozguna uğrayarak, 2012'deki seçimlere göre 29 vekil kaybetti ve 9 sandalyeye düştü.

Son yıllarda Hollanda'da Müslüman ve Türk karşıtlığının giderek artması üzerine sesi duyulmayan insanların taleplerini dile getirebilme vaadiyle siyasi arenaya giren DENK'in katıldığı ilk seçimde milletvekili çıkarması önemli bir başarı olarak görülüyor.

"TARİH YAZDIK"

Kuzu, ilk açıklamasında, "Selçuk Öztürk ile partiyi kurduğumuzda hayalimiz vardı ve biz bunu şimdi gerçekleştirdik. Yabancı kökenliler birlik olarak bu başarıyı elde ettik. Hollanda'da artan Irkçılık ve İslamofobiye karşı en güzel cevabı oylarınızla verdiniz. Hollanda hepimizin" yorumunu aktardı.

Avrupa'da hiçbir zaman yabancı kökenlilerden oluşan bir partinin seçimlere katılmadığını ifade eden Kuzu, "Biz bu insanların sesini duyurmak için var olacağız. Bugün hep birlikte tarih yazdık" açıklamasını yaptı.