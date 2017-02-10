Türklerin tatil cennetinde felaket

Olayda ikisi çocuk en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Adanın kuzey doğusunda bulunan Songan köyünde yaşanan olayda iki kişi ise ağır yaralandı.

Ulusal Afet Yönetimi Kurulu Sözcüsü, aşırı yağmurların tetiklediği heyelanın yerel saatle 23:00 (TSİ18:00) dolaylarında yaşandığı belirtti



Kızıl Haç’a mensup yarım çalışanları, askerler ve polis hayatta kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Heyelan nedeniyle 5 evin yerle bir olduğu bildirildi. Kurbanlar arasında biri 7 yaşında bir kız çocuğu, diğeri 1 yaşında bir bebek ile annelerinin de olduğu belirtildi.