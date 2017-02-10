TÜRKLERİN TATİL CENNETİNDE FELAKET

Türklerin tatil cennetinde felaket

Türklerin de tatil için yoğun ilgi gösterdiği Endonezya'nın Bali adasında toprak kayması meydana geldi.

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Olayda ikisi çocuk en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Adanın kuzey doğusunda bulunan Songan köyünde yaşanan olayda iki kişi ise ağır yaralandı.
Ulusal Afet Yönetimi Kurulu Sözcüsü, aşırı yağmurların tetiklediği heyelanın yerel saatle 23:00 (TSİ18:00) dolaylarında yaşandığı belirtti
 
Kızıl Haç’a mensup yarım çalışanları, askerler ve polis hayatta kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
 
Heyelan nedeniyle 5 evin yerle bir olduğu bildirildi. Kurbanlar arasında biri 7 yaşında bir kız çocuğu, diğeri 1 yaşında bir bebek ile annelerinin de olduğu belirtildi.

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