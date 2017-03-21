Türkmenler, Barzani'ye karşı ayaklandı

Ankara, Almanya ve Hollanda ile diplomatik kriz yaşarken, Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Mesud Barzani, Türkmen kenti Kerkük'e Kürdistan bayrağını çekti.

Vali Necmeddin Kerim'in, Kerkük'e Kürdistan bayrağı asılmasıyla ilgili emrinin ardından gelişmeleri kaygıyla izleyen Türkmenler ise karşı atağa geçti. Türkmenler, Kerkük'te tüm sokakları Türkmen bayrağı ile donatmaya başladı. Ankara'nın şımarttığı Barzani'nin adamı Kerkük Valisi Necmeddin Kerim ise Kerkük'e Kürdistan bayrağı çekilmesini, “Türkiye'nin başkenti Ankara, en büyük kenti İstanbul'da Kürdistan bayrağı çekiliyorsa Kerkük'te niçin çekilmesin” sözleriyle savundu. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşat Salihi ise gelişmeleri Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e anlattı:

‘YAŞANANLARA SEYİRCİ KALINIYOR'

Kerkük'ün ihtilaflı bir bölge olduğunu belirten Salihi şu açıklamaları yaptı: “Kerkük'te, Kürdistan bayrağı asılırken, Türkiye dışında ne Irak hükümetinden ne de ABD'den bir ses çıkmadı. Kerkük Valisi ve onunla birlikte hareket edenler, PKK'yı pompalayıp Kerkük'ün her tarafına sözde bezlerini, örgüt başının fotoğraflarını astılar. Bunlara seyirci kalındı. Şimdi de Kürdistan bayrağının Kerkük'te resmi binalara asılmasıyla ilgili emir, Kerkük'ün geleceğini tehdit eden bir konudur. Yaşanan gerginlikle, Kerkük'te fiilen tehlikeli bir duruma gidildiğini gösteriyor. Mücadele etmemiz gerekiyor.

‘EN BÜYÜK DESTEK PKK'DAN GELİYOR'

Valiliğin, PKK'nın desteğiyle attığı adıma Kürt partileri de razı değil. Valilik, Kürdistan bayrağı astırınca, biz de caddelere, evlere Türkmen bayrağı asmaya başladık. Bize dokunana biz de kesinlikle dokunacağız. Vali en büyük desteğini PKK'dan alıyor. Bu istismara bir an önce son verilmesini istiyoruz. Aksi halde Kerkük'te istenmeyen olaylar yaşanır. Kerkük'ü bir Kürt şehri gibi göstermeye çalışıyorlar. Kürdistan bayrağı kaldırılana kadar biz de bayrakları asacağız.”

TÜRKMEMLER, BAYRAKLARIN ÖNÜNDE NÖBET TUTUYOR

Gençler Kerkük'ün her mahallesine ve sokağına Türkmen bayrağı asıyor. Yetkililer, Türkmen Cephesi ve partilerinin üzerine ateş açılırsa karşılık vereceklerini açıkladı.