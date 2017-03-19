Türkmenlerden PKK'ya karşı ortak bildiri

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Türkmen siyasi parti ve dernekler, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesini derhal terk etmesi çağrısında bulundu.

Türkmen siyasi parti ve dernekleri tarafından yayımlanan ortak bildiride, "Türkmen siyasi parti ve dernekleri olarak PKK ve ona benzer silahlı grupların Sincar'daki varlığı bölge üzerinde güvenlik tehdidi oluşturduğu, istikrarsızlık ve çatışma ortamına zemin hazırladığı kanaatindeyiz." denildi.



"Bölgede faaliyet gösteren tüm silahlı güçlerin Irak ve IKBY'nin emrinde olup, güvenlik sistemine göre hareket etmeleri gerekiyor." ifadesine yer verilen bildiride şunlar kaydedildi:



"Diğer tüm siyasi partilerin de bu konuda hassasiyetleri göz önünde bulundurarak sorumluluk içerisinde hareket etmeleri ve IKBY'ye destek vermeleri lazım. Sorunun daha da büyümemesi ve Sincar halkının daha fazla zarara uğramaması için silahlı grupların en kısa zamanda koşulsuz bir şekilde ilçeyi terk etmesi gerekiyor."



Söz konusu ortak bildirinin, Türkmen Kalkınma Partisi, Türkmen Demokratik partisi, Türkmen Liberal Derneği, Türkmen Kurtuluş Partisi, Türkmen Demokratik Hareketi, Türkmen Halk Partisi ve Türkmen Kültür Derneği tarafından yayımlandığı kaydedildi.