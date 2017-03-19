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TÜRKMENLERDEN PKK'YA KARŞI ORTAK BİLDİRİ

Türkmenlerden PKK'ya karşı ortak bildiri

Türkmen siyasi parti ve dernekler terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar İlçesi'ni derhal terk etmesi çağrısında bulundu.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Türkmen siyasi parti ve dernekler, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesini derhal terk etmesi çağrısında bulundu.

Türkmen siyasi parti ve dernekleri tarafından yayımlanan ortak  bildiride, "Türkmen siyasi parti ve dernekleri olarak PKK ve ona benzer silahlı  grupların Sincar'daki varlığı bölge üzerinde güvenlik tehdidi oluşturduğu,  istikrarsızlık ve çatışma ortamına zemin hazırladığı kanaatindeyiz." denildi.
 
"Bölgede faaliyet gösteren tüm silahlı güçlerin Irak ve IKBY'nin  emrinde olup, güvenlik sistemine göre hareket etmeleri gerekiyor." ifadesine yer  verilen bildiride şunlar kaydedildi:
 
"Diğer tüm siyasi partilerin de bu konuda hassasiyetleri göz önünde  bulundurarak sorumluluk içerisinde hareket etmeleri ve IKBY'ye destek vermeleri  lazım. Sorunun daha da büyümemesi ve Sincar halkının daha fazla zarara uğramaması  için silahlı grupların en kısa zamanda koşulsuz bir şekilde ilçeyi terk etmesi  gerekiyor."
 
Söz konusu ortak bildirinin,  Türkmen Kalkınma Partisi, Türkmen  Demokratik partisi, Türkmen Liberal Derneği, Türkmen Kurtuluş Partisi, Türkmen  Demokratik Hareketi, Türkmen Halk Partisi ve Türkmen Kültür Derneği tarafından  yayımlandığı kaydedildi.

AA
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