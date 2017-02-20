''Türk'ün intikamı'' paylaşımına gözaltı

Suriyeli işçinin karnına diziyle bastırdığı fotoğrafı, altına "Türk'ün Suriyeli'den intikamı" notuyla sosyal medya hesabından paylaşan ve büyük tepki çeken Hasan K., olayın sanıldığı gibi şiddet içermediğini, şakalaşmadan ibaret olduğunu söyledi. Fotoğraftaki Suriyeli Mustafa ile aynı işyerinde çalıştığını söyleyen Hasan K., "Fotoğrafı paylaşırken üzerine yazdığım cümleler hatalıydı. Yazmamam gerekirdi" diye konuştu. Tepkilerin üzerine harekete geçen İzmir polisi, Hasan K.'yi gözaltına aldı.

İzmir'in Bornova İlçesi Ayakkabıcılar Sitesi'nde bir ayakkabı imalathanesinde çalışan Hasan K., sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kullandığı Şafak K. isimli hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta yerde yatan bir Suriyeli işçinin karnına diziyle bastırırken görülen Hasan K., yanına da "Türk'ün Suriyeli'den intikamı" notunu düştü. "Yorumlar" kısmında ise olayın aslını soranlara Hasan K., "Sabah işe geç gelmenin cezasını kestim" diye yanıt verdi.

16 Şubat Perşembe günü yapılan bu paylaşım sosyal medyada hızla yayılmaya ve tepki çekmeye başladı. Haber sitelerinde de konu edilen paylaşım üzerine çok tepki aldığını belirten Hasan K., olayı Doğan Haber Ajansı muhabirine anlattı.

'İKİMİZ DE İŞÇİYİZ'

Suriyeli Mustafa ile aynı işyerinde çalıştıklarını söyleyen Hasan K., "Benim işveren olduğum yönünde haberler var. Ben işveren değil, o iş yerinde işçiyim. İkimiz de kalite kontrol bölümünde çalışıyoruz. Mustafa 3-4 aydır bizimle çalışıyor. Gün içinde defalarca şakalaşırız. Ben bu fotoğrafı şakalaşırken çektim. Paylaşıp paylaşamayacağım konusunda çekişirken, fotoğrafı Facebook hesabımdan paylaştım. Yazdığım başlık hatalı oldu. O şekilde yazmamam gerekirdi. Ancak olayın içinde şiddet yok. Sadece şakalaşma var" dedi.

'TEHDİT EDENLER VAR'

Paylaşımın üzerine çok fazla tepki mesajı aldığını belirten Hasan K., "Hakaret edenler, tehdit edenler var. Ben de cevap vermek yerine bir süreliğine hesabımı dondurdum. Olay ciddi olsaydı çok farklı şekilde tepki verebilirdim. Ancak olayın şaka olduğunu bildiğim için mesajlara yanıt bile vermiyorum" diye konuştu.

Mustafa ile olaydan sonra 19 Şubat Pazar günü telefonla konuştuklarını söyleyen Hasan K., "Bana Facebook üzerinden mesaj attı. İşi bırakacağını söyledi. Bırakmamasını söylediğimde, aldığı haftalığın yetmediğini belirtti. Telefonla konuşmaya devam ettik. Para işinin çözülebileceğini işini bırakmamasını söyledim" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Hasan K.’ye tepkiler artınca harekete geçen İzmir Emniyeti, düzenlediği operasyonla 6145 sokaktaki işyerinde kıskıvrak yakaladı.

“SANA MI SORACAĞIM LAN ÇAKAL”

Bir gazetecinin “Neden yaptın?” sorusuna “Sana mı soracağım lan çakal” diye yanıtlayan Hasan K. ifadesi alınmak üzere Işıkkent Polis Merkezine getirildi. Hasan K.’nın polisteki ilk ifadesinde şaka yapmak için o fotoğrafı çektiğini ve paylaştığını söylediği belirtildi.

Bu tür olayların esnafı üzdüğünü söyleyen İzmir Ayakkabıcılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Kavlak, “Bu tür haberlerle anılmak istemiyoruz. Bizim esnafımızın hepsi duyarlı ve insancıldır, hepsi ekmeğinin peşindedir. Bu hareketleri tasvip etmiyoruz. Böyle davranan esnaflar varsa da ben uyarmak istiyorum. Hepsi devlete hesap verir” dedi.