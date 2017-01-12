Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) 47. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da toplandı. TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oldu.

Toplantının açılış konuşmasını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan yaptı. Özilhan, "Enflasyon artıyor, üretim geriliyor, işsizlik yüksek" dedi.

İşte Özilhan’ın konuşmasından satır başları:

"İnanç temelli sorunların çözümü laiklik kavramından geçiyor. Zor zamanlarından geçiyoruz, şehitlerimizin kanı yerdeyken para konuşmayı zül görüyoruz. Vatandaş aş iş derdine düşerse, terör örgütlerinin işine gelen ortam oluşur. Enflasyon artıyor, üretim geriliyor, işsizlik yüksek. Açıklanan ekonomik paketler uzun vadeli bir çözüm getirmiyor. Tartışma usulünden vazgeçmeliyiz, sorunları siyasi nezaket içinde çözmeliyiz. Birlik ve beraberliği otoriterlikle sağlayamayız."

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın ardından kürsüye TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes geldi.

Görev değişimi öncesinde konuşan TÜSİAD Başkanı Başaran Symes, "Laiklik olmadan Ortadoğu'daki şiddet dalgalarının ülkemizi içine çekmesini engellememiz mümkün değil" dedi.

İşte Başaran-Symes'in konuşmasından satır başları:

Yeni bir dünyanın kuruluşuna tanıklık ediyoruz. Liberal dünya düzeni sarsılıyor. Ekonomiyi rayına oturtacak kararların alınması gerekir. Türkiye Ortadoğu'nun geleceğine katkıda bulunacaksa bunu Ortadoğu'nun hastalıklarını ithal ederek yapamaz. Türkiye bölgesel dengelerde rol oynayacaksa bunu kendi esneklik alanını daraltalark sağlayamaz. Laiklik olmadan Ortadoğu'daki şiddet dalgalarının ülkemizi içine çekmesini engellememiz mümkün değil.

Toplumun son yıllarda giderek daha fazla kutuplaşmasını her ortamda gündeme getiriyoruz. İfade özgürlüğü üzerindeki kısıtların menfaatlirimize zarar verdiğini düşünüyorum. Ortak hedeflerimizin azalmasını değerlerimiz ve hayat tarzı üzerinden ayrışmanın hızlanmasını üzülerek izliyoruz. Sürekli bir OHAL ortamının tek başına güvenlik sorunlarının aşılmasını sağlayacağı kanısında değiliz.

Dünyada rekabet gücümüzü artıracaksak yetişen insanlarımızın bu ülkede huzur içinde çalışabilmesini sağlamalıyız.

AB projesi önemini hala yitirmedi. AB hedefinden vazgeçmek söz konusu olmamalı. Bu hedefin savunucu ve ısrarlı takipçisi olduk. Hükümetin AB ve Gümrük Birliği'ni güncelleme müzakerelerini kararlılıkla destekliyoruz."

YENİ BAŞKAN EROL BİLECİK

TÜSİAD'ın 47. Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanma işleminin ardından tek aday Erol Bilecik'in yeni başkan seçildiği açıklandı. TÜSİAD Onursal Başkanı Rahmi Koç, oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yaparak, "Oyumuzu verdik, oldukça güzel konuşmalar yapıldı. Bir senede TÜSİAD çok yol almış, çalışmalar yapılmış. Memnun ve mesut ayrılıyoruz. Allah yeni yönetim kuruluna ve başkanına kolaylıklar versin" dedi.

"HİÇBİR GÖREV GERÇEKTEN ZOR DEĞİLDİR"

Erol Bilecik de oy kullanmasının ardından kısa bir açıklama yaparak, "Çok güzel bir gün. Türkiye'nin muhtelif dalgalandığı bir dönem var ama eminim bu günleri bu anlamda aşacak çok nedenimiz var. Öncelikle TÜSİAD tarafından iyi bir yönetim seçimler sonucunda gelmiş olacak. Ben hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bundan sonraki bütün dönemlerde Türkiye'nin daha refah, daha aydınlık geleceğe dönük olarak daha güzel günler geçireceğine dair en ufak bir şüphem yok, kaygım yok. Hiçbir görev gerçekten zor değildir" ifadelerini kullandı.

Erol Bilecik, 1962 Antakya doğumlu. 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bilecik, Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında.