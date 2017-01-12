TÜSİAD'tan yeni anayasa ve laiklik uyarısı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) 47. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan yaptı. Özilhan, "Enflasyon artıyor, üretim geriliyor, işsizlik yüksek" dedi.

İşte Özilhan’ın konuşmasından satır başları:

"İnanç temelli sorunların çözümü laiklik kavramından geçiyor. Zor zamanlarından geçiyoruz, şehitlerimizin kanı yerdeyken para konuşmayı zül görüyoruz. Vatandaş aş iş derdine düşerse, terör örgütlerinin işine gelen ortam oluşur. Enflasyon artıyor, üretim geriliyor, işsizlik yüksek. Açıklanan ekonomik paketler uzun vadeli bir çözüm getirmiyor. Tartışma usulünden vazgeçmeliyiz, sorunları siyasi nezaket içinde çözmeliyiz. Birlik ve beraberliği otoriterlikle sağlayamayız."

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın ardından kürsüye TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes geldi.

Görev değişimi öncesinde konuşan TÜSİAD Başkanı Başaran Symes, "Laiklik olmadan Ortadoğu'daki şiddet dalgalarının ülkemizi içine çekmesini engellememiz mümkün değil" dedi.

İşte Başaran-Symes'in konuşmasından satır başları:

Yeni bir dünyanın kuruluşuna tanıklık ediyoruz. Liberal dünya düzeni sarsılıyor. Ekonomiyi rayına oturtacak kararların alınması gerekir. Türkiye Ortadoğu'nun geleceğine katkıda bulunacaksa bunu Ortadoğu'nun hastalıklarını ithal ederek yapamaz. Türkiye bölgesel dengelerde rol oynayacaksa bunu kendi esneklik alanını daraltalark sağlayamaz. Laiklik olmadan Ortadoğu'daki şiddet dalgalarının ülkemizi içine çekmesini engellememiz mümkün değil.

Toplumun son yıllarda giderek daha fazla kutuplaşmasını her ortamda gündeme getiriyoruz. İfade özgürlüğü üzerindeki kısıtların menfaatlirimize zarar verdiğini düşünüyorum. Ortak hedeflerimizin azalmasını değerlerimiz ve hayat tarzı üzerinden ayrışmanın hızlanmasını üzülerek izliyoruz. Sürekli bir OHAL ortamının tek başına güvenlik sorunlarının aşılmasını sağlayacağı kanısında değiliz.

Dünyada rekabet gücümüzü artıracaksak yetişen insanlarımızın bu ülkede huzur içinde çalışabilmesini sağlamalıyız.

AB projesi önemini hala yitirmedi. AB hedefinden vazgeçmek söz konusu olmamalı. Bu hedefin savunucu ve ısrarlı takipçisi olduk. Hükümetin AB ve Gümrük Birliği'ni güncelleme müzakerelerini kararlılıkla destekliyoruz."

YENİ BAŞKAN EROL BİLECİK

Yönetim Kurulu üyelerinden Index Grubun kurucusu Erol Bilecik'in genel kurulda TÜSİAD yönetim kurulu başkanlığı görevini devralması bekleniyor.

Halen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Erol Bilecik, 1962 Antakya doğumlu. 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bilecik, Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında.