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TUTANAKLAR YAYINLANDI ! FAİZ ARTIŞI OLABİLİR

Tutanaklar yayınlandı ! Faiz artışı olabilir

ABD Merkez Bankası'nın son toplantısına ait tutanaklar ortaya çıktı.

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ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait  tutanaklar, birçok Fed yetkilisinin, ekonomik görünüm değişmezse faiz artışına  "oldukça yakın zamanda" gidilmesini desteklediğini ortaya koydu. Tutanaklarda, ayrıca yeni yönetimin mali politikalarına yönelik belirsizliğin yükseldiği  belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 31 Ocak -1 Şubat tarihlerinde  düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı.

FOMC üyelerinin, politika faizini yüzde 0,50-0,75 aralığında sabit  tutma kararını oy birliğiyle aldığı toplantının tutanaklarında, "Birçok üye,  gelecek istihdam ve enflasyon verileri, mevcut beklentiler doğrultusunda veya  daha iyi gelirse ya da Komite'nin tam istihdam ve enflasyon hedeflerini aşma  riski yükselirse, politika faizini oldukça yakın zamanda artırmanın uygun  olacağını belirtti." ifadelerine yer verildi.

Tutanaklara göre, birkaç üye ise sıkılaştırmaya muhtemelen gelecek  toplantıda gidilmesinin, FOMC'ye ekonomik koşullardaki müteakip değişikliklere  yanıt vermekte daha fazla  esneklik tanıyacağını savundu. Bu üyeler, ayrıca,  ülkedeki işsizliğin uzun vadeli normalinin altına gerilemesinin ciddi bir risk  olduğunu ifade etti.

Fed'in, bu riskin gerçekleşmesi halinde, politika faizini şu an  öngörülenden daha hızı artırması gerekeceğine işaret edilen tutanaklara, birkaç  üyenin "kademeli" faiz artışı vurgusunun, yılda sadece bir ya da iki faiz  artışına gidebileceği yönünde yanlış bir algı oluşturduğuna yönelik eleştirileri  de yansıdı.

"Belirsizlik yükseldi"

Öte yandan, üyelerin mali politikalardaki değişikliğe yönelik  belirsizliğin arttığı konusunda hemfikir olduğu vurgulanan tutanaklarda, "Üyeler,  mali ve diğer kamu politikalarındaki değişimlerin muhtemel ekonomik etkilerine  yönelik belirsizliğin yükseldiği ancak ekonomik görünüme yönelik kısa vadeli  risklerin aşağı yukarı dengede olduğu görüşünde birleşti." denildi.

 Üyelerin genel olarak, genişlemeci mali politikaların ekonomik  beklentiler açısından yukarı yönlü risk teşkil ettiği görüşünü koruduğunu  gösteren tutanaklarda, buna karşın görünümün netleşmesi için biraz daha zamana  ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Ayrıca, uluslararası ekonomik risklerin kısmen azaldığı kaydedilen  tutanaklar, toplantıda FED'in bilançosuna yönelik herhangi bir tartışma  yaşanmadığını ortaya koydu.

Bu yıla 25 baz puanlık 3 faiz artışıyla başlayan FOMC'nin bir sonraki  toplantısı 14-15 Mart tarihlerinde Washington'da yapılacak. Bankanın ekonomik  projeksiyonlarını da güncelleyeceği toplantının ardından, Fed Başkanı Janet  Yellen,   alınan kararları değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla buluşacak.

AA
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