Tutanaktan ihmal çıktı

Ataköy 5. Kısım Camisi’nde önceki gün üzerinde kar biriken tentenin çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü 4’ü ağır 40 kişinin yaralandığı olayla ilgili Bakırköy CumhuriyetBaşsavcılığı adli, İstanbul Müftülüğü de idari soruşturma başlattı. Avlunun iki kapısının polis şeridiyle kapatıldığı camide savcılığın görevlendirdiği iki bilirkişi, inceleme yaptı.

Kamuoyunda büyük tepkiye yol açan bu feci olay sonrası tutulan tutanak ortaya çıktı. Ancak tutanaktaki ayrıntı en az olay kadar acıydı. Tutanağa göre cami avlusuna Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açılır kapanır tente bundan 4 ay önce arızalandı. Arızalanan tente onarım için Bakırköy Belediyesi'ne bildirildi ancak 4 aydır herhangi bir çalışma yapılmadı.

Hatta yine aynı tutanaktaki ayrıntılara göre cami imamı feci olayın yaşandığı gün tehlikeyi fark edip Bakırköy Belediyesi'ni defalarca arayıp yardım istedi. Ancak Bakırköy Belediyesi yetkilileri bir türlü fırsat bulup bu feci kazayı önleyemedi.

Vatandaşın aklında ise tek soru var. "Yapılan uyarılara rağmen bir adım atmayan Bakırköy Belediyesi 4 aydır ne yaptı ?" Aslında bu sorunun yanıtı çok basit. Hem de sadece Bakırköy Belediyesi için de değil, Türkiye genelindeki neredeyse tüm belediyelerde durum aynı. Konserler, festivaller, geziler, piknikler...

Türkiye'nin bir acı gerçeği malesef bu feci olayda yüzümüze bir kez daha çarptı. Malesef belediyelerimiz enerjilerinin ve kaynaklarının büyük bir kısmını bu veya bunun gibi facialar yerine festivallere ayırıyor.

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu ve Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre müftülüğün soruşturma dosyasına giren ve olay sonrası cami görevlilerince hazırlanan tutanakta özetle şu bilgilere yer verildi:

“Bakırköy Belediyesi’nin yaptırdığı tenteyi açıp kapayan düzenek bozuldu. 4 ay önce belediyeye bildirildi, bir bakım, tamir yapılmadı.

Olay günü tentelerin durumunu endişe verici bulan cami imamı Adem Karabey, saat11.00’den itibaren Bakırköy Belediyesi’ni defalarca arayıp yardım istedi. Yardım gelmeyince Karabey, tedbir olarak şerit çektirip, anonsla tehlikeye dikkat çekti. Cenaze imamı bilgilendirildi.”



Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, “Belediye ekipleri çökmeden önce endişeyle etrafına şerit çekmişler. Çökme olabileceği uyarısında bulunmuşlar” demişti.