Tutuklanan bankacıdan eşine avukat mesajı

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla çıkarıldığı mahkemede Türkiye New York Konsolosluğu görevlilerine eşinin avukat tutmasını istediğini söyledi. Atilla cezaevine gönderilirken yankısı Türkiye piyasalarında sürdü. Halkbank hisseleri yüzde 15 ile tarihi kayıp yaşarken, dolar yükseldi borsa düştü.

Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, İran’a yönelik ABD yaptırımları delmek ve bankacılık sahtekarlığı yaptığı iddialarıyla New York’ta FBI tarafından tutuklandı. Halkbank’ın planladığı dolar cinsi tahvil ihracı öncesi yatırımcılarla görüşmek için New York’ta bulunan Atilla, ABD gazetelerinin iddialarına göre FBI tarafından izlendikten sonra ülkeden çıkarken gözaltına alındı. Kefaletle serbest bırakılma başvurusunda bulunup bulunmadığı bilinmeyen 47 yaşındaki bankacı şimdilik federal tutuklu olarak ABD’de kalacak. Atilla, tutuklanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede ise duruşmayı izlemeye gelen Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu görevlilerine “Eşime söyleyin avukat tutsun” dedi.

12 SAYFALIK SUÇ DUYURUSU

New York JFK Havalimanı’nda Türkiye’ye dönmek üzere uçağa binmek üzereyken FBI tarafından gözaltına alınan Atilla, geceyi havalimanındaki tutukevinde geçirdikten sonra salı günü sivil kıyafetleriyle yargıç karşısına çıkarıldı. Atilla’ya kara para aklama, dolandırıcılık ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delme suçlarıyla yine ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab (Rıza Sarraf) davasının da görüldüğü New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi yargıçlarından James Francis tarafından suçlamalar yöneltildi. 12 sayfalık suç duyurusu ve yasal hakları yüzüne okunan Atilla’ya avukat tutma imkanı olmaması halinde mahkemenin tüm dava için kendisine avukat görevlendirilebileceği belirtildi.

KİMSEYLE KONUŞMAMIŞ

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre; Mahkemenin atadığı Türkçe tercüman aracılığıyla kimseyle telefon görüşmesi yapamadığını ve henüz eşiyle konuşamadığını belirten Atilla’ya dışarıdan birilerinin para yatırıp telefon görüşmeleri için hesap açabileceği bilgisi verildi. Bunun üzerine duruşma salonundaki izleyiciler arasındaki Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’ndan olan yetkililere dönerek “Eşime haber verin avukat tutsun” dediği duyuldu. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçundan 20 yıl ve bankacılık dolandırıcılığı için ise 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Atilla, yaklaşık 10 dakika süren oturumun ardından Reza Zarrab’ın da bulunduğu “New York MCC” cezaevine sevk edildi. Yargıç Francis, Atilla’ya yönelik iddianamenin okunacağı duruşma tarihini 10 Nisan olarak belirledi. 10 Nisan’daki oturumda Mehmet Atilla’nın davasının Reza Zarrab davası ile birleştirilmesi bekleniyor.

Bhara’nın yerine Mukasey mi geliyor

ABD’de tutuklu bulunan ve hapis istemiyle yargılanan Reza Zarrab’ın (Rıza Sarraf) savunma ekibine aldığı iki yeni avukata, savcılıktan itiraz geldi. Zarrab savunma ekibine son olarak eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve eski başsavcı Michael Mukasey’i eklemişti. Manhattan Savcısı Joon Kim, eyalet yargıcına gönderdiği dilekçede, Zarrab’ın çıkarları için kullandığı iddia edilen en az 8 bankanın, Giuliani ve Mukasey’in bağlı bulunduğu hukuk bürolarının geçmiş ya da şu anki müvekkilleri olduğunu belirtti. Zarrab’ın yeni avukatlarıyla ilişkilerinin yeni bir celsede görülmesi gerektiği bildiren savcı, Zarrab’ın yeni avukatlarının çıkar çatışmasına neden olabileceğini savunarak, avukatların davadan azlini istedi. Diğer taraftan dün uluslararası haber ajansı Associated Press (AP) ve bir çok Amerikan haber kanalı Zarrab’ın yeni avukatlarından olan Michael Mukasey’in, Başsavcı Bharara’nın yerine atanması beklenen Marc Mukasey’in babası olduğunu bildirdi.

Çavuşoğlu, Tillerson ile Atilla’yı konuşacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanmasıyla ilgili “Öyle görünüyor ki; görevden alınan, FETÖ ile yakın olan Preet Bharara’nın hazırladığı iddianameden yola çıkan... Önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Biz süreci yakından takip ediyoruz” dedi. Çavuşoğlu, TRT Haber’de katıldığı programda soruları yanıtladı. Atilla’nın işadamı Reza Zarrab davası kapsamında ABD’de tutuklanmasıyla ilgili olarak Çavuşoğlu, konunun başkonsolosluk ve büyükelçilik tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Bu süreçte başkonsolosluğun, Türk vatandaşı ve üst düzey bir banka yöneticisinin içinde bulunduğu durum hakkında bilgi alması yönünde sıkıntı yaşadığını dile getiren Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, henüz avukat erişimi bulunmadığını belirttiği Atilla için Halkbank’ın avukat bulmaya çalıştığını, ancak bankacının durumu hakkında bilgi almakta sıkıntı yaşadıklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın bugünkü Türkiye ziyareti sırasında da bu konunun gündeme geleceğini söyleyen Çavuşoğlu, “Elbette gündeme getireceğiz. Kendisine bu konunun ne olduğunu da soracağız. Endişelerimizi de, şu ana kadar yaşanan süreçte söylediğimiz erişimin engellenmesi konusunu da gündeme getireceğiz” diye konuştu.

Tüfenkci: Adalet tecelli edecek

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanmasına ilişkin, “Elbette adalet tecelli edecek. Ama bu şunu hatırlatıyor, 17-25 Aralıkları da unutmamız lazım. 17-25 Aralık operasyonları bir yargı darbesiydi” dedi. Tüfekci, Malatya’da esnafla bir araya geldi. Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu: “İşte gördüğünüz gibi 17-25 yargı darbesi ile esasında bir başka nokta vardı. Halk Bankası operasyonu vardı. Halk Bankası’na niye operasyon yapılmıştı o günlerde? Türkiye-Kuzey Irak petrol anlaşmaları, oradaki paranın Halk Bankası üzerinden işlem görmesi ve İran ile bir takım ticaretin o gün Halk Bankası üzerinde yapılması-yapılmaması noktasında gerçekten bir soru işaretiyle beraber normalde İran bahane edilerek, Irak’taki, bölgedeki Türkiye’nin istikrarına, gücüne, ticaretine karşı bir operasyon yapıldı. İşte bugünlerde Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısını Amerika’ya gittiğinde tutukladılar.”

SORUN ÇIKMAZ

Öte yandan Reuters’e konuşan üst düzey bir bankacı, Türkiye’deki tüm bankaların uluslararası düzenlemelere uygun hareket ettiğini ifade ederek, bu nedenle Halkbank’la ilgili yatırımcı nezdinde ve bankanın borçlanmalarında bir sorun beklemediğini söyledi. Bankacı, “Olayın ardından roadshow’da ve sonraki borçlanmalarında hiç bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum” dedi. Halkbank, Genel Müdür Yardımcısı Atilla’nın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Konuyla ilgili olarak Bankamızca ve Devletimizin ilgili birimlerince gerekli çalışmalar başlatılmış olup, bilgi temin edildiğinde en kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu itibarla, Bankamızın ve yetkili makamların verdiği bilgiler dışındaki spekülatif haber ve yorumlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine sunarız” denildi.