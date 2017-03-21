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TUTUKLANAN HAKİMLER ARASINDA SÜRPRİZ İSİM

Tutuklanan hakimler arasında sürpriz isim

Hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun tahliyesine karar veren hakim FETÖ'den tutuklandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte üye olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve haklarında gözaltına alınan 54 hakim ve savcıdan 8’i sevk edildiği hakimlikçe, “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan tutuklandı. 46 şüpheli ise yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı

ADLİYEYE SEVKEDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 54 hakim ve savcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden, aralarında hemşire Ayşegül Terzi’yi darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Abdullah Çakıroğlu’nun tahliyesine karar veren hakim İbrahim Uyanık, Bursa Ticaret Mahkemesi Başkanı’nın da bulunduğu 8 şüphelinin, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla tutuklanmalarına karar verildi.

46 HAKİM VE SAVCI SERBEST…

Hakimlik, aralarında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf mahkemeleri) üyesi hakimlerinin de bulunduğu 46 şüpheli hakkında ise yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılmalarına karar verdi.

202 HAKİM VE SAVCI İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) geçen hafta 202 hakim ve savcının meslekten ihracına ve haklarında soruşturma yapılmasına karar vermişti. 55 hakim-savcı hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan gözaltı kararı vermişti. Soruşturma kapsamında 54 şüpheli gözaltına alınmıştı.

DHA
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