TUZCU NUSRET, 'NARCOS' DİZİSİNDE ROL ALDI

Tuzcu Nusret, 'Narcos' dizisinde rol aldı

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, fenomen dizi 'Narcos'ta konuk oyuncu olarak rol aldı. Sürpriz, Gökçe’nin paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı.

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Kolombiya’da bir filmde de rol alacağı konuşulan Nusret Gökçe, geçen hafta başkent Bogota’ya gitti ve orada dünyanın en çok konuşulan dizilerinden 'Narcos' için kamera karşısına geçti. Gökçe, konuk oyuncu olarak yer aldığı dizide kendisine hiç de uzak olmayan bir rolü canlandırdı.

Et servisi yaptı

Gökçe, çekimlerde dizinin önemli karakterlerine bir restoranda et servisi yaptı. Çekim arasında da başrol oyuncusu Pedro Pascal’la fotoğraf çektirdi. 'Narcos'un ilk iki sezonu Pablo Escobar’ın hayatını anlatıyordu. Medellin Karteli’ne odaklanan üçüncü sezon ise ağustos ya da eylül ayında başlayacak.

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