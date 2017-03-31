Twitter 140 karakter sınırını genişletiyor

Mikro blog devi Twitter merakla beklenen yeniliğini bugün duyurdu.
Popüler sosyal medya platformunun kullanıma sunduğu yenilik ile 140 karakter sınırı gevşetildi.
Artık Twitter'dan cevap olarak yazılan tweet’lerde gönderilen kişinin kullanıcı adı mesajda yer almıyor.
Bu sayede cevap verilen kişinin adı 140 karakter sınırına etki etmiyor. Başka bvir deyişle 140 karakterin tamamı yanıta harcanabiliyor.
Geçtiğimiz aylarda benzer bir adım atan Twitter, tweet atarken eklediğiniz fotoğraf, GIF, video, anket veya bir alıntı, 140 karakter sayısından düşmemeye karar vermişti.
Değişim Twitter kullanıcılarının yanı sıra linkli paylaşım gerçekleştiren medya ve ticari kuruluşlar içinde büyük bir avantaj olmuştu
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TWİTTER 140 KARAKTER SINIRINI GENİŞLETİYOR
Twitter, 140 karakter sınırında bir değişikliğe gitme kararı aldı.
Mikro blog devi Twitter merakla beklenen yeniliğini bugün duyurdu.
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