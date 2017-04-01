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TWİTTER PERİSCOPE'UN TÜRKİYE'DEKİ İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Twitter Periscope'un Türkiye'deki ismini değiştirdi

Twitter şirketi globalde 'Periscope' olarak yer alan uygulamanın adını Türkiye’de 'Scope' olarak değiştirdi.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), "periscope.tv" alan adı ve @periscopeco Twitter hesabı için ilgili mahkeme tarafından verilen erişim engelleme kararının ardından, Twitter'ın globalde "Periscope" olarak yer alan uygulamanın adını Türkiye’de "Scope" olarak değiştirdiği duyuruldu.

BTK'nın konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Twitter'ın “periscope.tv” isimli internet sitesine ve @periscopeco Twitter kullanıcı hesaplarına marka tecavüzü yapıldığı gerekçesiyle İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından ihtiyati tedbir kapsamında erişim engelleme kararı verildiği ifade edildi.

Söz konusu kararın uygulanmak üzere dün Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnternet ortamında bulunan yasa dışı içeriklere yönelik erişimin engellenmesi kararları 5651 sayılı Kanuna ve diğer bazı kanunlara dayalı olarak mahkemeler ve ilgili kurumlarca verilebilmektedir. Bu kararların konuları, kapsamı, yetkili merciler, karar verilme ve uygulanma şekli ve süresi gibi hususlar ilgili mevzuatta yer almaktadır. Bu kapsamda, 'periscope.tv' alan adı ve @periscopeco Twitter hesabı için ilgili mahkeme tarafından verilen erişim engelleme kararının ardından, Twitter şirketi, globalde 'Periscope' olarak yer alan uygulamanın adını Türkiye’de 'Scope' olarak değiştirmiştir. Uygulamanın web sitesinin alan adını ise 'pscp.tv' yapmıştır. Ayrıca erişim engelleme kararına konu @periscopeco Twitter hesabını Türkiye kullanıcılarının erişimine kapatmıştır."

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