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TWİTTER'DA O HESABIN SAHİBİ GÖZALTINDA

Twitter'da o hesabın sahibi gözaltında

Twitter'da birçok kişi hakkında iddialarda bulunan "Paralel Yapı Deşifre" adlı hesabın

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Türkiye'nin bir çok ilinde hakkında suç duyurusunda bulunulan twitter'daki "Paralel Yapı Deşifre" hesabını kullandığı belirlenen emekli astsubay 47 yaşındaki M.D. ile 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü, aralarında siyasetçiler, bürokratlar, valilerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında iddialarda bulunan twitter'daki "Paralel Yapı Deşifre" hesabını takibe aldı. Teknik takip sonrasında hesabın kullanan kişinin emekli astsubay M.D. olduğu tespit edildi.

Polis, Balıkesir'de gözaltına aldığı M.D'yi gözaltına alarak Adapazarı'na getirdi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan M.D.'nin hesabı aktif hale getirdiği 23 Şubat 2016 tarihinden bugüne kadar 7 bin 501 paylaşımda bulunduğu tespit edildi. Yaklaşık 15 bin takipçisi olan "Paralel Yapı Deşifre" hesabını kullanan M.D.'nin evlat edindiği 2 çocukla ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sorun yaşaması üzerine önce kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptığı, daha sonra açtığı hesabı kullanarak birçok kişi hakkında paralel yapı ile ilişkisi olduğu yönünde iddialarda bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında M.D.'nin eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi daha gözaltına alındı. En son paylaşımını 2 Şubat tarihinde yapan M.D.'ye paylaşımlarıyla ilgili olarak kimlerin yardımcı olduğu araştırılıyor.

Twitter'da o hesabın sahibi gözaltında

DHA
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