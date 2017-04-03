TWİTTER'DAKİ TÜM ''YUMURTALAR'' KIRILACAK

Twitter'daki tüm ''yumurtalar'' kırılacak

Twitter’da “yumurta hesap” dönemi son buluyor.

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Twitter’da 2010 yılından beri profil fotoğrafı bulunmayan hesaplarda fotoğraf yerine yumurta kullanılıyor. Bu hesaplar genelde gerçek hesaplar olmuyor ve Twitter’da pek de sevilmiyor. Twitter’ın yaptığı yenilikle birlikte yumurta hesaplar kalkıyor. Onun yerine farklı bir profil resmi kullanmaya başlıyor.

Yapılan bu yeni güncellemeyle birlikte yeni hesapların profil resimlerinin daha sıkıcı hale gelmesi amaçlanıyor. Bu sayede insanların bu profil resimlerini kullanmayıp hemen yeni bir resim yüklemesi hedefleniyor. Şimdiye kadar kullanılan yumurtaların arkaplanları renkli yapıdaydı. Böylece istenmediği halde bu hesaplar renk itibarıyla dikkat çekiyordu. Hal böyle olunca kullanıcıların birçoğu profil resmini değiştirmeye gerek duymuyordu. Twitter yumurtaların sayısının artmasından şikayetçi olsa gerek fotoğrafsız hesapların azalması için bu şekilde bir adım attı.
 
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Twitter blogundan yapılan duyuruda değişikliğin gerekli olduğu gerektiği kanaatine vardıklarını belirten Twitter, yumurtaların renkli yapısıyla dikkat çekmesinin yanında kötü bir algı yarattığını da dile getirdi. İnternet dünyasında yumurtaların rahatsız edici ve sahte hesap gibi konularla sıkça anıldığını belirten Twitter, platformda çok sayıda bot hesap olduğu düşüncesini bitirmek için böyle bir adım attığını ifade ediyor. Sıkıcı ve sıradan olan profil resmi gerçekten de Twitter’ın düşündüğü kadar işe yarayacak mı yoksa gereksiz bir değişiklik olarak mı kalacak göreceğiz.

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