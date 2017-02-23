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ÜBEY BABA VAHŞETİNDE KAN DONDURAN İFADE

Übey baba vahşetinde kan donduran ifade

İzmir'de üvey babası tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan liseli Ahmet'in katil zanlısı Mütak A.'nın veridiği ifade kan dondurdu.

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İzmir Menemen'de kaybolduktan 1 hafta sonra ayağına taş bağlanmış cansız bedeni bir kuyuda bulunan Ahmet Coşkun'un katil zanlısı üvey babasının ifadesi kan dondurdu. İddia edildiği gibi yurtta öğretmen değil hizmetli olduğu anlaşılan Mütak A., Ahmet'i keserle başına vurduktan sonra kuyuya atışını detaylarıyla anlattı.

"ÖZEL YEMEKLERİ HEP AHMET'E YAPIYORDU"

Zanlı Müştak A, ifadesinde cinayeti tek başına işlediğini belirterek şunları söyledi:

"Elif, Ahmet'i daha çok seviyor ve ona ilgi gösteriyordu. Özel yemekleri bana değil Ahmet geldiği zaman yapıyordu. Ahmet'ten dolayı bana ilgisinin azaldığını inandım."

'KİMSE BİLMESİN'

Müştak M., cinayet sonrasına ilişkin ise şunları ifade etti:

"Ahmet'i öldürdükten sonra aramaya ben de katıldım. Kimse şüphelenmedi. Sonra eşime telefon açtım ve 'Ortadan kadırdım' dedim. O da 'Senin yaptığını kimse bilmesin, sonra görüşürüz.' dedi.

O görüşmeden sonra Elif'le hiç bu konuyu konuşmadık. O da sormadı, ben de açmadım."

Habertürk
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