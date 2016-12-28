UÇAĞA YETİŞMEYE ÇALIŞANLAR DİKKAT: 23 SEFER İPTAL EDİLDİ

Uçağa yetişmeye çalışanlar dikkat: 23 sefer iptal edildi

İstnabul'da başta olmak üzere tüm yurda etkisi altına alacak kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, iç ve dış hat olmak üzere toplam 23 seferini iptal ettiğini duyurdu.

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Türk Hava Yolları’nın kar yağışı nedeniyle iptal ettiği seferler şöyle; İç hatlarda, Konya, Kütahya, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Denizli, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Sivas, Erzurum, Trabzon.

Dış Hatlarda ise Erbil, Bakü, Tahran, Bükreş, Varna, Hamburg, Brüksel olmak üzere 23 seferini iptal etti.

"Atatürk Havalimanında seferler yüzde 15 oranında azaltılıyor"

Bu gece saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili olması beklenen ve yılbaşına kadar sürmesi tahmin edilen kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü bir dizi tedbir aldı. Bu kapsamda uçuşların aksamadan gerçekleşmesi için 29 ve 30 Aralık tarihli seferlerde azaltmaya gidileceği duyuruldu.

DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“29.12.2016 Perşembe öğleden sonra başlayıp 31.12.2016 öğleden sonraya kadar olumsuz meteorolojik şartlar beklenmektedir. Bu nedenle; 29.12.2016 Perşembe saat 15.00’ten itibaren 30.12.2016 Cuma 03.00’e kadar beklenen ağır meteorolojik şartlar (kar yağışı, buzlanma-kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk Havalimanında seferler yüzde 15 oranında azaltılmıştır. Müteakip günler için 29.12.2016 öğlen saatlerinde bilgilendirme yapılacaktır.”

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