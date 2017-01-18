UÇAK ENKAZINA YAĞMA

Uçak enkazına yağma

Hong Kong’dan Bişkek’e inişte bir köyün üzerine düşen Türk kargo uçağının elektronik eşya taşıdığını duyulması üzerine yağmacılar bölgeye akın etti.

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Türk şirketine ait bir kargo uçağının önceki günün ilk saatlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek yakınlarındaki bir köye düşmesi sonucu 4’ü Türk mürettebat olmak üzere 37 kişinin ölmesinin ardından, bölgede enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Uçan Kuş'ta yer alan habere göre, Kırgız yetkililer, bir yandan da yağmacılara engel olmaya çalışıyor. Hong Kong’dan gelen dev uçakta binlerce cep telefonu ve elektronik cihaz bulunduğu haberi yağmacıların bölgeye yönelmesinde etkili oldu.

Kaçarken yakalandı!

Polis bu nedenle bölgeyi kordon altına alırken, bir kişi, iki su ısıtıcısını paltosunun altında saklayıp kaçırmak isterken yakalanarak gözaltına alındı.

UÇANKUŞ

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